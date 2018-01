Handó Tünde kritikusai is bekerültek az Országos Bírói Tanácsba

Új tagokat választott az Országos Bírói Tanács hétfő este, és az új személyi összetétel azt sejteti, hogy az eddiginél kritikus hangvételű OBT fogja felügyelni a Handó Tünde által vezetett Országos Bírósági Hivatal tevékenységét, írta a Hvg.hu.

Az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok központi igazgatását végzi, míg ennek a felügyeletét egy 15 fős testület, az OBT végzi. Az OBT feladatai egyebek mellett a következő:

ellenőrzi az OBH elnökének központi igazgatási tevékenységét, és szükség esetén az OBH elnöke felé jelzéssel él;

véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat, ajánlásokat;

egyetértési jogot gyakorol bizonyos bírói kinevezéseknél.

Vagyis sok olyan jogosítványa van, amellyel számonkérheti Handó Tünde tevékenységét. Erre számíthatunk is a következő években, a Hvg.hu szerint ugyanis az elnök több kritikusát is megválasztották tegnap. Két olyan bíró is tag lett, aki jogi lépéseket is tett Handó tevékenysége miatt.

Tag lett Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke, aki Handó korábbi munkatársából lett egyik legnagyobb kritikusa. Azért fordult például az Alkotmánybírósághoz (AB), mert úgy véli, vissza lehet élni a fegyelmi elrendelésével, és így Handó befolyásolni tudja az őt ellenőrizni hivatott OBT összetételét.

Ugyancsak az új OBT tagja lett Vasvári Csaba, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) bírája, aki pedig azért perelte Handót, mert a „joggal való visszaélése egyértelműen tetten érhető” a bírói álláspályázatok elbírásakor.

Forradalom, lázadás, taktikai KO Handónak

– így értékelte a választást a lap egyik forrása.

Az új OBT tagja lett Hilbert és Vasvári mellett Fatalin Judit, a Fővárosi Ítélőtábla bírája, Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék megbízott kollégiumvezetője, a Magyar Igazságügyi Akadémia korábbi elnöke, Szabó Sándor, a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája, Rochlitz Zoltán, a Szolnoki Törvényszék bírája, Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke, Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája, Léhmann Zoltán, a Váci Járásbíróság elnökhelyettese, Seres Lívia, a Nyírbátori Járásbíróság elnöke, Gaider Bálint, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája, Hornyák Zsolt debreceni járásbíró, Őzéné Hajdú Mária, a szentesi Járásbíróság elnöke és Demjén Péter, az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője.