A város, ahol rebellis szoci segítheti Lázár Jánosékat

Mire ezt kigondoltam, már befordultunk a Rapcsák András utcába, és megálltunk egy üres, jellegtelen kockaház előtt, nem messze a székely-árpád zászlós Jobbik-képviselettől, 400 méterre a Rapcsák-Lázár saroktól.

A valóságot nem sikerült überelnem, sőt, az még eszembe se jutott volna a teleregényemben, hogy statikai problémákra hivatkozva lebontassam az MSZP képviseletének korábban helyt adó lakóházat, amely a szakértői vélemények szerint nincs menthetetlen állapotban. És ez csak a körítés, ami most Hódmezővásárhelyen történik végképp meghaladta volna nem létező forgatókönyvírói fantáziámat.

A fideszes fellegvár ugyanis az április 8-i országgyűlési választások váratlanul izgalmas főpróbájának helyszíne lett: a városban február 25-én időközi polgármester-választást tartanak Almási István halála miatt. A küzdelem lefutottnak tűnt a Lázár János által támogatott Hegedűs Zoltán eddigi alpolgármester győzelmével, ám váratlanul felbukkant egy olyan jelölt, aki nem csak a kormánypárt zsigeri ellenfeleinek, de az egyébként Fideszre szavazók egy részének szavazataira is számíthat.

A konzervatív-katolikus, hétgyermekes, mérnök-közgazdász Márki-Zay Péter mellett úgy gyűlt össze a teljes ellenzék, hogy hivatalosan nem is kellett kérnie a pártok támogatását.

Csak egy dolgot nem akar a Fidesz

A teljes ellenzék együttműködése az, amit a Fidesz mindenképp el akar kerülni, hogy relatív többségével magabiztos győzelmet arathasson. Az, hogy ez a kooperáció épp Hódmezővásárhelyen valósult meg a Miniszterelnökséget vezető Lázár Jánosnak külön kellemetlen.

A miniszter túl erős lett, így sokak szerint 2018 utáni helyzete nem biztos a kormányban, ezért létkérdés hogy a parlamenti választáson egyéni körzetében biztos győzelmet arasson. Korábban meglebegtette, hogy az országos politikától is visszavonulna egy időre, ehhez hátországot az általa hosszú időn át vezetett Hódmezővásárhely biztosíthatna.

Márki-Zay megjelenése némi zavart okozhatott a Fideszben, Lázár János zavarában még az ismeretségről is megfeledkezett a kamerák előtt, noha néhány évvel korábban – még polgármesterként – ő maga ajánlotta projektek menedzselését az Egyesült Államokból hazatért Márki-Zaynak. Az egyház is beszállt a kampányba, vasárnap a mise végén az egyház képviseletében Németh László plébános szólalt fel, hogy elmondja, a Fidesz annyi pénzt adott az egyháznak, mint az elmúlt hetven évben senki, nem érdemes tehát másra szavazni, mint a kormánypárt támogatottjára.

Aztán előkerült az ellenjelölt ellenjelöltje: először egy kevésbé ismert nyugdíjas, ő azonban hamar meggondolta magát, majd onnan jött az újabb jelentkező, méghozzá a Márki-Zay mögé beállt MSZP-ből. A pártot persze Hernádi Gyula bejelentése váratlanul érte. Pedig akár tényleg lehetett volna a párt jelöltje, elvégre nem csak tagja volt a pártnak, de 2002-ben – az akkor 27 éves Lázárral szemben – az MSZP polgármester-jelölte volt. A városban ismert nőgyógyász nem is szerepelt rosszul, majd nyolc éven át önkormányzati képviselő és egyúttal helyben az MSZP kvázi frakcióvezetője is volt.

„Kezdetben nagyon aktív volt, 2010-re ez már alábbhagyott. Évek óta taggyűléseken sem találkoztam vele, de a tagsága érvényes volt” - mondta a párt helyi szervezetének elnöke. A jogászként végzett Kis Andrea ezért is lepődött meg a párt több tagjával együtt, hogy 15 évnyi MSZP-s kapcsolat után minden előjel nélkül szembement a párttal Hernádi, akinek kizárását az alapszabályára hivatkozva hétfőn már meg is kezdte az MSZP. (A folyamatnak még nem ért a végére.)

Jelezhette volna, hogy indulna, felszólalhatott volna, hogy ellenzi Márki-Zay támogatását, de nem tette. December 8-án tőle szokatlanul mégis megjelent egy MSZP-s vacsorán, Kis emlékei szerint valaki viccből meg is kérdezte tőle, miért nem indulsz, mire Hernádi azzal ütötte el a dolgot, hogy

nem vagyok én olyan hülye.

Baloldalért az MSZP ellen

Igaz, Márki-Zay támogatásáról hetekkel később döntött az MSZP taggyűlése, Hernádi ezzel magyarázza, hogy meggondolta magát.

A város magánkézben lévő teniszklubját elnökként vezető Hernádi szerint aggasztó, hogy nincsen valódi alternatíva, a jobboldali alpolgármesterrel szemben a magát jobboldalinak valló ellenjelölt indul, a baloldalt senki sem képviseli. „Hétfőn értesültem a határozatról, de még szerdán sem gondoltam, hogy indulok. Végül elértem a forráspontot” – mondta telefonon Hernádi, aki addig bízott abban, hogy talán indul más baloldali jelölt, de mivel ez nem történt meg, döntött.

Mivel az MSZP Márki-Zayt támogatja, függetlenként indulhat. Szerinte a város harmada szociáldemokrata-baloldali érzelmű, így jó esélye van.

Mindettől nem függetlenül a Fidesznek jól jöhet az indulása, mert valamennyire megoszthatja az ellenzéki szavazatokat. Hernádi ezt tagadja, szerinte a baloldaliak egyszerűen nem vennének részt a a választáson baloldali jelölt híján. Az MSZP helyi elnöke szerint ez nincs így, hiszen a választók régóta szívesen vennék, hogy legyen az ellenzéknek egy közös jelöltje, Márki-Zay most ilyen „és olyan választókat is meg tud szólítani, akiket az MSZP kevésbé tudna”. Abban viszont Kis egyetért, hogy remélhetőleg Hernádi indulása nem oszt, nem szoroz. „A választók bölcsebbek, átlátnak ezen az emberek”, egyébként is, más már a helyzet, mint 2002-ben és 2006-ban, amikor Hernádi utoljára jelöltként indult. Kis azóta három kampányban is részt vett, 27 százalékot is elért, számíthat a szava.

Rákosiék a Fideszben

Ha viszont kap 500 szavazatot és Márki-Zay háromszázzal veszít, a város fele meggyűlöli őt

– vetette ellen Havranek Ferenc a városnak a szépen felújított belvárosától, sétálóutcájától távolabb eső pontján. Itt már nem látszik a szépen felújított, fedett uszodával kibővített termálfürdő, az Emlékpont – afféle hódmezővásárhelyi terrorháza –, a vályogházas göröngyös utcákkal átszőtt városrész elüt a jómódú nagygazdák által bő száz éve épített, az utódok vagy az új tulajdonosok által szépen felújított tágterű házak belvárosi negyedétől.

Az Európai Baloldal országos alelnöke itt dolgozik a Vörös Proletáron és a bulgáriai Friedrich Engels gyár marógépén, meg azokon a fogaskerékgyártó, fémmegmunkáló gépeken, amelyeket Rapcsák András csődbe ment vállalkozásától vett meg még jóval a néhai polgármester halála előtt.

Az egykori önkormányzati politikus maga is gyűjt támogató aláírást Márki-Zaynak, „bár nem kérte”. „Sokan szeretnék, de nem merik aláírni. Nem mondom, hogy ez a félelem megalapozott, de a Fidesz ezt nem is akarja eloszlatni. Most a helyzet olyan, mint a Rákosi-korszakban, mindenki körülnéz, mielőtt beszél” - mondta Havranek a Kádár János portréjával díszített műhelyben.

Lázár pénzt hozott és adósságot is

Elbüszkélkedett azzal is, hogy Lázár vele vitatkozva mondta elhíresült mondatát, amely szerint „amennyit az ember keres, annyit is ér.” A ma már miniszterelnökséget vezető miniszter ugyan utána korrigált, de a mondat rajta maradt. „Én nem vagyok Lázár nagy barátja, de messze ő a legjobban kommunikáló személy a kormányban. Amióta nem vagyok képviselő néha egész jól elbeszélgetünk” - mondta Havranek.

A városgazdálkodást viszont nem dicsérte. Lázár „tényleg rengeteg pénzt hozott a városba”, de ezek nem önfenntartó projektekre mentek el, 440 milliós veszteséget hozott a kibővített termálfürdő, költségigényes az Emlékpont is, és nyilván az lesz a várostól Szegedig tervezett tramtrain, miközben vasúton 38 perc az út a két város között. A város adóssága sem a jó gazdálkodás miatt csökkent: 2002 után 16 milliárdot vett fel, ebből kétmilliárdot törlesztett, majd közel harmincmilliárdnál járt a tartozás, amikor a kormány költségvetési pénzből kimentette. Emellett is van 4,2 milliárdos tartozása a vízmű felé, amit 2030-ig kell évi 3-500 milliós részletekben kifizetnie.

Bár neki sincs kétsége afelől, hogy Hernádi indulása a Fidesznek kedvez, Havranek is kerülte a találgatást, arról, miért is vállalta el a feladatot egykori képviselőtársa, aki 2006 és 2010 között még a LEADER-program keretében kiosztható 1,2 milliárd forintnyi EU-s támogatások kiosztásáért felelős bizottságot vezette. (Akkoriban az országosan még ellenzéki Fidesz támadta Hernádit azzal, hogy csak a szocialistákhoz közeliek juthattak a pénzhez.)

A teniszklub megér egy indulást?

Havranek szerint semmi jele annak, hogy Hernádi ezekből a pénzekből kapott volna, és abban sem lát nagy fantáziát, hogy Hernádi teniszklubjának felfuttatására ígért valamit a kormánypárt cserébe az indulásért. „Nyilván ő döntött, de nagy kérdés, mi lehetett az ígéret.”

A feltételezést Hernádi is visszautasította, mondván, az ötven tag által tulajdonolt klub nem kap önkormányzati támogatást, épp csak összekuporgatja a pályabérlések ezer forintjaiból a működést. Kapott ugyan tízmilliós összeget, ez azonban öt nagyobb nemzetközi verseny hely megszervezésére ment el, hét európai ország 16 év alatti válogatottja is részt vett az egyiken, a másikon olyan 18 év alattiak voltak a világ számos pontjáról, akik hamarosan a felnőttek élvonalában lesznek.

„Magának a klubnak az önkormányzat pénzt nem adott, a verseny megszervezését 90 százalékban a teniszszövetség állta, mi magunk sok munkát öltünk bele önkéntesek áldozatos segítségével” - mondta Hernádi. Igaz, az önkormányzat tulajdonában van az a terület, amelyen a részben önkormányzati pénzből felhúzott, de a klub kezelésében álló fedett teniszpályák vannak. Bár Hernádi szavai szerint ez addig marad így, amíg a klub működik, tehát nincs minden pillanatban az önkormányzat jóindulatára utalva. (Ugyanakkor az nem ártott a klubnak, hogy az önkormányzat felszámolt egy belvárosi ingyenes teniszpályát a Németh László Gimnázium közelében.)

„Én ezt szerelemből csinálom, a gyerekeim is teniszeznek, ebben nincsen pénz” – mondta Hernádi, akit „mellbe vágott” a felvetés, hogy esetleg a Fidesz a teniszklubnak ígért valami segítséget cserébe a polgármester-választáson való indulásáért.

Számára ugyanis a baloldali értékek képviselete a fontos, többek között az, hogy javítson az idősek gondozásán a városban. „Persze biztosan mindent lehet jobban csinálni.”

Az ellen-ellenjelölt elégedett a Fidesszel

Máskülönben szerinte a város elmúlt 20 éve „nehéz ezt kimondanom, de sikertörténet.” Hegedűs Zoltán alpolgármestert rátermett embernek ismeri, bár hozzátette, Márki-Zay Péterről is csak jót hallott, „több nyelvet beszélő, tehetséges ember, nem ismerem, de semmi rosszat nem mondhatok róla.”

A Fidesz által vezetett városban képviselői működése alatt nem tapasztalt visszaélést, vagy rossz gazdálkodást, és elmondása szerint az is meglepné, ha ilyesmi 2010 után történt volna. A megdicsért ellenfelekkel szembeni indulással szavai szerint hosszabb távú terve van, ha esetleg most nem nyerte: 2019-ben ismét önkormányzati választások lesznek, aki ott akar lenni, annak már most jelen kell lennie.

Borítókép: Huszti István / Index.