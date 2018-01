Kósa Lajos elővette a pöszmétézést, mint szupermagyarázatot

Kósa Lajos nem gondolja, hogy meg kéne magyaráznia, miként lehetséges, hogy

a 82 éves, nyugdíjas óvónő édesanyja hirtelen vett egy sertéstelepet, pontosabban a felét aztán a sertéstelep kapott több mint százmillió forint állami és uniós támogatást.

A modernvárosok-miniszter továbbra is kitart amellett, hogy nem köteles bármit is közölnie a családtagjai bizniszei miatt, kizártnak tartja, hogy az ilyen ügyek rombolnák a Fidesz vagy a kormány támogatottságát, sőt, még strómanozás, a pöszméte és az eper is előkerült abban a monológjában, amit az Index kérdéseire válaszolva adott egy keddi, Modern Városok Program ügyében tartott (erről részletek a cikk végén) sajtótájékoztatón.

De nem csak ez az érvelés volt figyelemreméltó Kósa tájékoztatóján, hanem az is, amit arra a Magyar Nemzet-kérdésre mondott, hogy ha Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester-választáson nem a fideszes, hanem Márki-Zay Péter, az ellenzék által támogatott független jelölt nyer, akkor mi lesz az ottani projektekkel. A videó megértéséhez tudni kell, hogy Márki-Zay azt nyilatkozta, hogy amikor jelölt lett, az utcájában kamerákat szereltek fel, a munkahelyéről pedig kirúgták. Aztán finomodott ez az állítás, itt a cég tagadja az indulás és kirúgás összefüggését, mire Márki-Zay ezt mondta. A kamerarendszerről pedig az derült ki, hogy egy korábbi döntés alapján egy nagyobb rendszer kiépítésébe került bele a független jelölt utcája is. Szóval ezt mondta minderről Kósa,

mi nyolc "hazudott"-at számoltunk össze:

Márki-Zaynak amúgy nem csak Kósa, hanem hétvégén az egyház is nekiment, annak ellenére, hogy a jelölt a helyi plébánia világi elnöke.

Ami pedig a Modern Városokat illeti, az úgy áll, hogy 23 városról, 250 projektről, 3500 milliárd forintról van szó összesen, ebből 600 milliárdot fizettek ki eddig. A 250 projekből

20 projekt esetében az előkészítés vagy a megvalósítás elkezdődött

60-ről van már kormánydöntés

75 projektről döntött a Modern Városok Bizottsága, de a kormány még nem

maradt 95 projekt, ebből 50-nél a nagyváros kért újratárgyalást, módosítást, 45 pedig még sem döntést, sem pénzt nem kapott. Ezek jobbára azokban a városokban vannak, amelyekkel múlt év végén állapodott meg a kormány, például Győr, Szeged, Hódmezővásárhely, Salgótarján.

Kósa Lajos jövő héten országjárásra indul, és

még a választásokig találkozik mind a 23 városvezetővel.

"Szeretnénk, ha ez a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési programnak nevezhetnénk majd", mondta.