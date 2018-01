Félmilliós pénzbüntetésre ítélték a jobbikos Zagyvát

Első fokon, nem jogerősen 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélte zaklatás miatt a Balassatgyarmati Törvényszék Zagyva György Gyulát, a Jobbik korábbi parlamenti képviselőjét, írja az MTI.

A vád szerint Zagyva tavaly júniusban életveszélyesen megfenyegette és lezsidózta Varga-Bíró Tamás zenészt. Zagyva és Varga-Bíró konfliktusa azután következett be, hogy a volt jobbikos képviselő szerepelt Gulyás Márton választási rendszert kritizáló videójában. A zenész a Facebookon azt írta Zagyvának, hogy "te is csak egy liberális köcsög vagy". Zagyva erre állítólag felhívta a zenészt, hogy ezt nem fogja megúszni, mire Varga-Bíró elment feljelentést tenni a rendőrségen. Épp a balassagyarmati rendőrkapitányságon volt, amikor újra hívta Zagyva. A zenész kihangosította a telefont, hogy a jegyzőkönyvet felvevő tiszt is hallja az egészet.

Varga-Bíró a Magyar Időknek azt nyilatkozta, hogy Zagyva azt mondta neki másodszorra, hogy "Büdös zsidó! Hagyjuk ezt a zsidó tempót! Figyelj, VBT, ma este ne aludj otthon, neked véged van, faszszopó köcsög, meg leszel baszva, elintézünk örökre! Kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is!".

A bíróság szerint az első telefonbeszélgetés során büntetőjogilag releváns kijelentés nem hangzott el, a másodikkal azonban egyértelműen megvalósult a zaklatás vétsége, ezért a bíróság bűnösnek találta a HVIM társelnökét. Zagyva és védője felmentésért fellebbezett.

Az ügyre reagált Orbán Viktor kormányfő is, aki júniusban arra utasította a belügyminisztert, hogy a gyalázatos antiszemita fenyegetőzés miatt a törvény teljes szigorával lépjen fel.

Zagyvát 2014-ben jogerősen már egyszer elítélték zaklatás miatt, mert 2010-ben Verőcén, a Magyar Sziget Fesztiválon megfenyegette a Hetek című lap újságíróit.