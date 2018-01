3-5 millióért lehet kisbabát venni Magyarországon

Egyre több család szeretne gyermeket örökbe fogadni Magyarországon, azonban ez hosszú és körülményes folyamat, akár 3-4 évig is eltarthat. A nagy kereslet miatt pedig egyre több terhes anya dönt úgy, hogy pénzt kér magzatáért, hangzott el a Fókusz szerdai műsorában az RTL Klubon.

Amíg ő bent volt, akkor ütött szeget a fejemben, hogy mi lenne, ha megtartanánk és eladnánk

- mondta az a férfi, aki feleségével együtt több millió forintot kért azért, hogy örökbe adja 5 hónap múlva születendő gyermekét. A beszélgetésről rejtett kamerás felvétel is készült.

Egyre gyakoribbak az ilyen esetek

A becslések szerint Magyarországon jelenleg 20 ezer gyermek vár arra, hogy örökbe adják, ennek ellenére közülük évente csak 900 kerül új szülőkhöz. Pedig egyre többen szeretnének örökbe fogadni, és egyre többen vannak azok, akik akár fizetnének is a gyermekért.

10 évvel ezelőtt hallottam egy 5 milliós történetről és kb. 2 éve már személyesen futottam bele egy 3 milliós történetbe.

- meséli Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány elnöke, aki annak ellenére hall egyre több pénzt kérő anyukáról, hogy egy magzat árusítása, sőt megvétele is bűncselekmény. Ez a büntető törvénykönyv szerint ugyanis emberkereskedelemnek számít, tilos gyermeket eladni anyagi haszonszerezés céljából, az eladók és a vevők is három év börtönre ítélhetőek.

Az interneten hirdetnek

Budavári szerint a magzatukat áruló anyukák az interneten keresnek maguknak pénzzel lehúzható családokat. Ezért a Fókusz stábja feladott egy hirdetést, amelyben örökbefogadásra váró házaspárnak adták ki magukat.

Mindössze néhány napot kellett várni, hogy jelentkezen náluk az a vidéki házaspár, akik a rejtett kamerás felvételeken beszélnek az üzletről.

Megmondom a tutit, mi 5 millióra gondoltunk. Nekünk az elején kéne kettő, a többit öt vagy hat hónapra elosztani, a végén meg a fennmaradót. Ennyi.

A párnak ez lesz az első gyereke és kvázi versenyeztették az örökbefogadni akaró családokat. A gyerekért kapott pénzt pedig fájdalomdíjnak nevezte az apa.

Nagy a rizikó

A büntethetőségen túl is óriási rizikói vannak a dolognak.

Nem egy olyan történetet tudok, ahol támogatták az anyát hónapokon át, fizették a lakhatását, a táplálkozását, a vitamint, vitték orvosi vizsgálatokra, laborra, megszülte a gyereket és szülés után nem mondott le róla

- mondta Budavári. Ráadásul vannak olyan örökbefogadók, akik még ennél is rosszabbul jártak. Az anyukák becsapták az örökbefogadókat, akár több családot is egyszerre, felváltva kérik a támogatást, majd mégsem adják oda a gyereket, olyan történetekről is hallani, hogy megzsarolták vagy megfenyegették az örökbefogadókat. A Fókusz információi szerint például több hasonló esetben is nyomoz a rendőrség, bár az ORFK nem volt hajlandó nyilatkozni az ilyen ügyekről.