A Kossuth térre vonul a Tanítanék Mozgalom

A Tanítanék Mozgalom közleményében azt írja, január 28-án, délután 15 órakor a Kossuth térre vonulnak. Az okokról pedig ezt:

"Hónapok óta azon dolgozunk, hogy egy élhetőbb oktatási rendszer alapjait megteremtsük. Ehhez képest mit látunk? Még csak 18 nap telt el 2018-ból, és máris egy sor újabb, embertelen intézkedéssel nehezíti a kormány az oktatás helyzetét, és mindenkiét, aki kénytelen ebben a rendszerben (akár diákként, akár szülőként, vagy tanárként, technikai dolgozóként) részt venni. – Megérkezett a HIT, hogy gyűlöletpropagandát és félelmet plántáljon az iskolákba – Elnémították a szakképzésben és egyetemen dolgozókat – Újra hivatalos indoklás nélkül rúgtak ki egy igazgatót, demonstrálva a tankerületek hatalmát az intézmények felett – Balog Zoltán teljhatalmat kapott, mostantól ő döntheti el, ki alapíthat iskolát, és ki nem (persze, az egyházi iskolák itt is, mint máskor is, kivételt képeznek) – És mindeközben kiderült, hogy amit évek óta mondunk, az a valóság: még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az iskolák államosítása alaptörvény-ellenes".

Hozzáteszik, ők is támogatják a diákok január 19-i demonstrációját, és úgy gondolják, a sort folytatni kell, ezért 9 nappal későbbre, január 28-án 15 órára tüntetést hirdetnek a Kossuth térre azzal a jelmondattal, hogy "mozduljunk meg végre gyermekeink jövőjéért és jelenéért! Békét és szabadságot az iskolákban!"