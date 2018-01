Egy ember megfagyott, egy súlyosan megsérült Egerben

„Megyénkben valamennyi hajléktalanszálló teljes kapacitással működik. Egerben pótágyakat is elhelyeztek, hogy mindenki találjon menedéket a fagyos napokon. Sajnos, ennek ellenére fagyhalálról kaptunk hírt" - írja a Heol.hu.

A lap értesülései szerint szerda reggelre egy ember megfagyott a Lajosvárosban, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett a Berva lakótelepen. Az egri hajléktalanszálló vezetője a Heolnak azt mondta, tud az esetekről: a kihűlt áldozatról elmondta, kerülte a hajléktalanszállót, hiába kérték többször, hogy legalább a hidegebb napokra menjen be. A lakótelepen súlyosan megsérülő emberről pedig azt mondta, későn vették észre a kint éjszakázó embert, így fagyási sérüléseket szenvedett. Ő az egri kórházban van jelenleg.

Hozzátette, hogy most a hideg napokra teljesen megtelt a szálló, pótágyakat is kellett beállítani. Olyanok is bementek éjszakára most, akik egész évben kerülik a szállót. A Caritas konyhán napi 50 adag meleg étellel várják a rászorulókat, napközben pedig szociális munkások dolgoznak a településen, a helyi Vöröskereszt pedig zsíros kenyeret és meleg teát oszt.