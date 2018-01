Gulyás Gergely szerint azért csak ki lehet valahogy tiltani Sorost

A Fidesz frakcióvezetője szerint ha Soros György nem tudja igazolni magyar állampolgárságát, akkor kitiltható Magyarországról, írja az MTI. Gulyás Gergelyt az origo.hu azon felvetéséről kérdezték, hogy Soros György kitiltható lenne, mert úgy tudják, nincs magyar útlevele. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: ahhoz, hogy valakit ne lehessen Magyarország területéről kitiltani, a magyar állampolgárság igazolására van szükség.

Majd azt is mondta, a magyar állampolgársági törvény a vérségi elv alapján áll, tehát az is magyar állampolgár az absztrakció szintjén, aki ezelőtt egy évszázaddal kiment Amerikába, és az ő gyermekei, unokái és dédunokái is magyar állampolgárok, de erre igazolás nélkül nem lehet hivatkozni.

Arra a kérdésre, hogy ha Soros Györgynek nincs magyar útlevele és személyigazolványa sem, akkor kitiltható-e, úgy válaszolt: ha a feltételezés igaz, és az üzletember nem tudja állampolgárságát igazolni, akkor kitiltható. Pintér Sándor 2017 májusában mondta a parlamentben Soros kitiltásáról: "a kitiltása lehetetlen Soros úrnak Magyarországról az Alaptörvény alapján: magyar állampolgár. Magyar állampolgár, tehát nem lehet kitiltani Magyarországról."

További érdekességek: tegnap Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, Soros György nem végez illegális migrációt támogató tevékenységet, ezt Lázárék a kormányinfón már azzal ütötték el, hogy Pintér konkrét idegenrendészeti- határrendészeti értelemben mondta csak.

(Borítókép: Szigetváry Zsolt / MTI)