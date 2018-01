Kilenc hónapja emelt kezet egy rendőrre, most emeltek vádat az ügyben

Vádat emeltek egy 43 éves férfi ellen, aki még tavaly április 4-én, egy Kossuth téri tüntetésen megütött egy rendőrt, közölte a Fővárosi Főügyészség.

Aznap rendőrkordon védte a Parlamentet, miután a kormánypárti képviselők elfogadták a CEU-törvényt, és az egyetem Nádor utcai épületétől néhány ezren átvonultak a Kossuth térre. Itt felolvasták azoknak a nevét, akik igennel szavaztak, majd zengett a „hazaárulók, hazaárulók!” és a „ruszkik haza!”

Később a IX. kapunál lévő lépcsősor előtt lökdösődés kezdődött, és „a BRFK állományában szolgálatot teljesítő rendőr törzszászlós egyik kezét előre nyújtva igyekezett visszatartani a lépcsősor felé meginduló, lökdösődő tömeget”. A zászlót tartó férfi ekkor „egy alkalommal, tenyérrel szem-, illetve járomcsont tájékon ütötte, eltalálva a szemüvegét is” – olvasható az ügyészség közleményében. Hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják.

Mint az közvetítésünkből is kiderül, a rendőrség aznap még a demonstráció békés jellegét hangsúlyozta, és azt is írták, hogy intézkedésre nem volt szükség. Több mint kilenc hónappal az események után most mégis vádemelési szakaszba jutott az ügy.