Az iskola mit sulykol? Kuss a neved!

„Itt vagyunk a 2010-es években, és Magyarország még mindig egy nagyon erősen kádárista attitűddel rendelkezik. A nagyszülők és a szülők felnevelkedtek a kádárizmusban. Megtanulták a tartásnélküliséget, az érdektelenséget, az államhoz való kezeskutya-állást. Az a probléma, hogy úgy nevelkednek fel a diákok, hogy nem kapnak semmilyen tartást. Az olyan mantrák még mindig teljesen elfogadottak és bevettek, mint például a »ne piszkíts oda, ahonnan enni kapsz« és hasonlók. Úgy nevelkedünk fel, hogy elmegyünk a munkahelyünkre azért, hogy mi ott dolgozzunk. A fizetésünkért munkába bocsátjuk a kreativitásunkat, ha fizikai munka, akkor a fizikai erőnket, a munkaidőnket. Viszont nem adjuk bérbe a véleményünket, az identitásunkat és a személyünket. (...) Ha valaki Magyarországon elmegy dolgozni egy multihoz vagy az államhoz, ha a cég vagy az állam valamilyen gátlástalan dolgot követett el vele szemben, ami nem így volt megbeszélve, ami nem volt helyes, és ezt az ember felvállalja, és mondjuk kirakja a Facebookra, kirak egy ilyen szöveget, ami ezt leírja, hogy vele így bántak el, át lett verve, akkor mi történik? Kibasszák a munkahelyéről. És nemcsak kibasszák, hanem még az ismerősei meg is vetik, mivel adnak pénzt, és neked azok után, hogy megkaptad a mócsingot, amiből majd vehetsz magadnak két év múlva egy nagyobb tévét és nem hat év múlva, ezután neked még van pofád azt mondani, hogy elvették tőled az indentitásodat, hogy emiatt egy robottá váltál. (...) Jó lenne, ha az iskolában meg lehetne tanítani az embereknek, hogy ez nem így működik. Mert nyilván senkinek nem érdeke a hatalomból ezt megtanítani, mert akkor azok, akik a hatalomban vannak, azok nagyon rövid időn belül leváltódnának, ha az embereknek lenne identitásuk."

„Nincsenek olyan órák, amik a vitakészséget fejlesztenék. A vita jó példa erre, mert az megtanít gondolkodni, érvelni és kiállni önmagadért. Az elvárások lexikálisan egyre csak növekednek, ahogy egyre több dolog történik, és egyre több dolgot kell megtanulni. Ennek nincs gyakorlati haszna azon kívül, hogy a rövid távú memóriád jó lesz, és tudsz magolni. Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb diák még csak nem is próbál arra törekedni, hogy megértse vagy hasznot húzzon azokból az információkból, amit kap, csak túl akar lenni rajta. Fölkészül a dolgozatra, megkapja érte az ötöst, a négyest vagy bármit, és jó lesz a félévi átlaga. Pont olyan órák kellenének, amin lehet kicsit gondolkodni, teljesen mindegy, hogy miről. Én a táplálkozást és életvitelt is belevinném az oktatásba, annyira nincs benne a köztudatban a tudatos táplálkozás, ami szerintem elég káros. Magadért tanulod meg azt, hogy egészségesen táplálkozz. Ezen nincs mit leosztályozni."

„Azért nincs bátorságuk a diákoknak még egymás között sem, vagy egy félcsoportban megszólalni, mert ez is probléma az oktatásban. Nagyon kevés az olyan lehetőség, amikor meg lehet nyilvánulni sokak előtt, és elmondhatod a saját gondolataidat akár, vagy elmondhatsz valamit, amit megtanultál (...) Kevés erre a lehetőség, ezért nincs rá bátorság. Rengeteg olyan diáktársam van, aki még a gondolatától is rosszul van annak, hogy meg kell szólalnia esetleg 5-10 ember előtt is vagy föl kell olvasnia bármit."