Ma Budai Gyula volt a soros a sorosozásban

A Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy februárban terjessze a parlament elé a "Stop Soros" törvénycsomagot, hogy az Országgyűlés tárgyalni tudja azt, mondta Budai Gyula. A fideszes országgyűlési képviselő szerint még egy nap sem telt el a törvénycsomag társadalmi vitára bocsájtása óta, de a "Soros-szervezetek" már támadják azt. Budai szerint az kiabál, akinek a háza ég, valószínűleg a "Soros-szervezetek" magukra ismertek, mint bevándorlást szervező, migrációt segítő tömörülések.

Mint megírtuk, jogilag nagyjából értelmezhetetlen az a törvénytervezet, amit olyan gyorsan szült meg a kormány, hogy még az elütéseket sem sikerült kijavítani benne. A "tömeges migrációt propagáló, külföldről támogatott szervezetekről", a rájuk kivetett büntetőilletékről és az "idegenrendészeti távoltartásról szóló" törvényjavaslat-csomaggal a kormány azt szeretmé, hogy

a "tömeges migrációt propagáló, külföldről támogatott szervezetek" regisztrálják magukat,

nyilvánosan adjanak számot a tevékenységükről,

fizessenek egy csomó pénzt az államkasszába,

az ezeket a szervezeteket segítők pedig nem mehetnének oda a határhoz, sőt, akár Magyarország egész területéről kitilthatók lennének.

Világos az is, hogy a kormányzat ezúttal is azokat a szervezeteket szeretné a megbélyegezni és csuklóztatni, amelyeket a politikai propagandában évek óta összekapcsol az illegális migrációval és Soros Györggyel. A javaslat ellen 24 civil szervezet közösen lép fel. Móra Veronika, az Ökotárs igazgatója azt mondta: a tervezet hazug, önkényes és kártékony már a címében is, mert nem arról szól, amiről elvileg szólna, hanem arról, hogy eltántorítsa az embereket a közügyek intézésétől. A civil szervezetek pozitív kampányt indítanak, amiben azt szeretnék megmutatni: mi mindenben segítenek ezek a civil szervezetek azokon, akik az államtól nem kapnak elegendő figyelmet.

Budai Gyula szombaton azt mondta: hazudnak a civil szervezetek, mert nem igaz, hogy a törvénycsomag valamennyi civil szervezetre vonatkozik. Kizárólag "a bevándorlást szervező", "finanszírozó", "a migrációt elősegítő szervezeteket" érinti. Ha az érintett szervezetek nem regisztrálják magukat, szankciókra számíthatnak, mondta Budai.

Az MSZP szombaton bejelentette: S top Oligarcha néven egy olyan törvénycsomagot nyújt a parlament elé, amely 75 százalékos különadót vetne ki az "elmúlt nyolc év harácsolóira". A szocialisták javaslata három törvénymódosításból áll: az első kettő "az elmúlt nyolc év harácsolóinak elszámoltatásáról és az extraprofit visszaszerzéséről szól", a harmadik pedig garantálja, hogy a jövőben "ne történhessenek ilyen galádságok, bárki is kormányozza az országot" - mondta Harangozó Tamás, az MSZP politikusa.