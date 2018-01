Pénzköltés a parlamentben: a legtöbb szerződést a Jobbik kötötte

A KDNP-vel kezdte, az LMP-vel folytatta sorozatát a 168 Óra. A lap megvizsgálta a parlamenti pártok frakcióinak költekezését, és érdekes dolgokra bukkant. AZ első két pártnál például azt írták: a zöldpárt hatfős képviselőcsoportja 2017-ben 161 szerződést kötött összesen 136 738 019 forint értékben, és megjegyzik, ezek között már az idei év első felére megkötött megbízások is szerepelnek, összességében azonban az LMP többet költött a tizenhét fős KDNP-frakciónál.

Most megjelent a Jobbik költéseiről szóló cikkük is, ami rögtön azzal az újabb érdekességgel kezdődik: "magasan a legtöbb, összesen 303 Jobbikos szerződéskötésről számolt be az Országgyűlés Hivatala lapunknak. Ezek közt rendszeres a havi és az akár néhány napra szóló megbízás. A Jobbik-frakció összesen 162 millió 81 ezer 934 forintot költött el" - írja a 168 Óra.

Néhány részlet:

"2017-ben a Iránytű Intézet szakpolitikai anyagaira összesen 34 millió 671 ezer forintot költöttek el az adófizetők" - írja a lap. Az Iránytű Intézet tulajdonosa, mint köztudott az a Forrai Richárd, aki a Barikádot kiadja, és aki Vona személyes tanácsadója is. A kutatásokra kifizetett pénz egyébként 2016-ban ennél is magasabb volt, akkor 50 millióra rúgott.

De szakanyagok készítésére a Jobbik szerződött az Uni-Promotion Kft.-vel is, ami az Alfahír újságírójának a cége.

Szakpolitikai anyagok továbbra is: havi 300 ezer forint plusz áfáról szóló kilenchavi megbízást kötött a Jobbik a Kárpáti Kerecsen Kft.-vel, összesen bruttó 3 millió 429 ezer forintról van szó. A cég Sas Zoltáné, aki a mostani parlamenti választáson a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje.

Szakpolitikát érintő szaktanácsokra összesen 38 millió 796 ezer 400 forintot költöttek el.

Akivel így szerződtek, azok között volt állandó parlamenti munkatárs, de a lap szerint leginkább az ifjúsági szervezetet támogatták meg így, illetve vidéki politikusaikat.

"Nem teljesen világos, miért az Országgyűlés Hivatalának frakciótámogatásából bérelt a Jobbik irodákat – a parlament képviselői irodaházában ugyanis a frakció kap helyiségeket. Három magánszemélytől, összesen egész évre 2 millió 90 ezer 450 forintért béreltek irodákat" - írja a lap.

250 ezer forint értékben vettek júliusban színházjegyet az Új színházba.

Több mint 16 millió ment el reprezentációs költségekre.

21 jogi megbízás, 6 ügyvédnek, 18 millióért.

Az egyik legnagyobb összegű, egész évre szóló ügyvédi megbízást Szabó Edit Édua, Sneider Tamás Jobbik-alelnök felesége kapta.

További részletek a 168 Óra cikkében.