Nagy pofont kapott Szijjártótól a kormányzati kommunikáció

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter interjút adott a Magyar Hírlapnak, és megpróbálta megmagyarázni, hogyan lehetséges, hogy a kormány tavaly befogadott 1300 menekültet, miközben az elmúlt években 20 milliárd forintot költött el menekültellenes propagandára.

"Azok, akik oltalmazotti státuszt kaptak, a törvényeket betartva beadták a kérelmüket, amit a magyar hatóságok a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően elbírálták, és aki valóban rászorult, oltalmazotti státuszt kapott. Ez azt jelenti, hogy addig itt maradhat, amíg a hazájában fenyegetettségnek van kitéve, de a veszély elmúlta után haza kell térnie" - mondta a külügyminiszter. Majd jött a tételmondat:

"Mindennek azonban semmi köze sincs a tömeges illegális bevándorláshoz, a kettő összekeverése rendkívül hazug, tisztességtelen magatartás."

Érdekes, hogy épp annak a kormánynak az egyik tagja mondja ezt, amelyik az elmúlt három évben tudatosan mosta össze a háború elől menekülőket a gazdasági bevándorlókkal és a terroristákkal.

De Szijjártó tartogatott még egy nagy mondást a tavaly befogadott 1300 menekülttel kapcsolatban: "A mi álláspontunk világos: mi egyetlenegy migránst sem engedtünk be, és egyetlenegyet sem fogunk beengedni, mert Magyarországra illegális migráns nem jöhet be. Pont. Ezért építettünk kerítést, ezért költöttünk egymilliárd eurót határvédelemre, és ezért ellenezzük a kvótát."

Itt egy olyan nyelvi bravúrnak lehetünk tanúi, ami mellett érdemes megállni egy pillanatra. Azt mondja a miniszter, hogy egy migránst sem engedtünk be. Olvassuk csak vissza, hogyan nevezi azokat a miniszter, akiknek oltalmazott státuszt adott a bevándorlási hivatal? Sehogyan. Hiszen vagy ki kellene akkor mondani, hogy ők menekültek, amit az elmúlt napokig nagy körültekintéssel került a kormánykommunikáció, vagy rájuk is a migráns kifejezést kellene használni, de akkor meg ugye nem lehetne lobogtatni, hogy egy migránst sem engedtünk be.

(Borítókép: Szijjártó Péter beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciáján, 2017. márciusban. Fotó: Stiller Ákos/Bloomberg/Getty Images)