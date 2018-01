Továbbra is toronymagasan vezet a Fidesz, erősödött a Jobbik

Nem változtak a politikai erőviszonyok az elmúlt egy hónapban, derült ki a Závecz Research Társadalomkutató Intézet felméréséből. A Fidesz támogatottsága továbbra is 33 százalék, amivel toronymagasan vezet, a Jobbiknak viszont sikerült megállítani a visszaesést, és még kicsivel növelni is tudta a táborát. A pártoktól távolságot tartók csoportja most is 34 százalékos.

A Jobbik visszaesése megállt, egy kicsivel nőtt is a tábora: 9-ről 10 százalékra. Az MSZP támogatóinak aránya harmadik hónapja nem mozdul, most is 8 százalék. Továbbra is nagyjából azonos méretű a DK (5 százalék) és az LMP (4 százalék) tábora, a Momentum 2 százalékon áll, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt és a Liberálisok 1-1 százalékosak.

A biztos pártválasztók közé a választópolgárok nagyjából 40 százaléka tartozik, vagyis elég alacsony az aktivitási szint. Az aktív és elkötelezett választók között a Fidesz 50 százalékot ér el, a Jobbik 16 százalékos. A szocialista pártot az eltökélt szavazók 13 százaléka támogatja, a DK-t 8, az LMP-t 7 százalék. A Momentum az aktív szavazók 2 százalékára számíthat, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt és a Liberálisok 1-1 százalékosak.

A választópolgárok mindössze 45 százaléka jelezte, hogy elmenne voksolni, bár ez nem egyenletesen oszlik meg. A legaktívabbak a fővárosiak és a diplomások: 59 illetve 54 százalékuk állítja, hogy biztosan szavazni fog. Az átlagosnál nagyobb az elmeneteli szándék a férfiak és az 50 év felettiek körében, nagyjából fele részük akar voksolni. A harminc év alattiak mindössze 37 százaléka menne el szavazni, de a választások iránti érdeklődés az alapfokú végzettségűeknél, a falvakban élőknél és a nőknél sem magas.

A pártok táborai sem aktívak:

LMP: 65 százalék,

DK: 63 százalék,

Jobbik: 59 százalék,

MSZP: 59 százalék,

Fidesz: 57 százalék.

Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy a pártoknak jelentős belső tartalékuk van, a meglévő, de hezitáló szimpatizánsok sikeres mozgósítása több százezer szavazattal növelheti egy-egy párt választási eredményét.

Több mint félmillió aktív szavazó van a felmérés szerint, aki még nem döntötte el, kire szavazzon. Illetve 900 ezer olyan választópolgár van, aki kormányváltást szeretne, de eddig nem talált magának pártot. A kormányváltást akarók és a kormánypártiak aránya pedig továbbra is 40 és 38 százalék.

A felmérés 1000 fő megérdezése alapján készült, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik. Az adatfelvétel ideje: 2018. január 7-15.