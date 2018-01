Több mint százmilliót költött tanácsadókra tavaly az MSZP-frakció

A 168 Óra valamennyi parlamenti frakció 2017-es szerződéseit kikérte az Országgyűlés Hivatalától. Ez a pártoknak járó állami támogatásokon felüli juttatás, a parlamenti frakcióknak ugyanis – túl a honatyák juttatásain és bérén – az Országgyűlés Hivatala nyújt rendszeres támogatást, amelynek egyhavi összege nagyjából 25 képviselő alapdíjának felel meg.

2017-ben az MSZP 67 megbízási szerződést kötött, ezek értéke ugyanakkor egyenként is jelentős, az összköltség pedig kiemelkedő.

Összességében ugyanis rekordösszeget, 209 millió 867 ezer 71 forintot költött az MSZP-frakció tavaly a képviselőcsoportoknak jutó támogatásból.

Az MSZP-frakciónak öt nagyobb ügyvédi megbízása volt tavaly, ezek közül Litresits Andrásé, a párt Nemzeti Választási Bizottságba delegált jogászáé egész éves. Ezen kívül más ügyvédekkel és céggel szerződtek, így a párt összesen 11 millió 940 ezer forintot költöttek ügyvédekre.

A jogászoknál jobban dúskálnak ugyanakkor a tanácsokban, hiszen az MSZP 67 megbízási szerződésének legnagyobb hányada tanácsadásra szóló szerződés. Az MSZP-frakció 25 tanácsadói szerződést kötött 2017-ben, összesen 105 millió 125 ezer forintért.

A legnagyobb összegű, egy évre 50 millió forintot jelentő, a „megbízó alaptevékenységének ellátásához szükséges tanácsadói tevékenység ellátása, tanulmányok, elemzések elkészítése" tárgyú, elsősorban „gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, illetve Európai Uniós kérdésekre" szóló a Sapienza Kft.-nek. Ez a cég a HORIZONT Handels und Industrie AG tulajdonában áll, amelynek magyarországi képviselője Simon Dénes Ferenc. A Horizont a Népszavát, illetve a Geomédia kiadót, például a Szabad Föld című újságot és a Vasárnapi Híreket is birtokló vállalat, azaz a XXI. század Média Kft. tulajdonosa. Simon pedig korábbi MSZP-s parlamenti pártszakértő és az egykori pártpénztárnok, Puch László bizalmasa, üzlettársa az említett cégben.

Az MSZP-frakció szintén tanácsadásra, méghozzá „gazdaságpolitikai – különösen energetikai tárgyú – törvényjavaslatok tartalmának feldolgozására, jogi, jogharmonizációs, és szakmai szempontú vizsgálatára, azokról összefoglaló, felkészítő anyagok készítésére" szerződött a Hungaroholding Consulting Tanácsadó Kft.-vel is 6 millió 600 ezer forintért – szintén 12 hónapra.

A cég képviseletére jogosult vezérigazgató (vezető tisztségviselő) Simon Domokos Lajos, aki információink szerint Simon Dénes Ferenc testvére, s egyúttal Tóth Bertalan frakcióvezető kabinetfőnöke is. A főrészvényese ennek a cégnek is a HORIZONT Handels und Industrie AG Magyarországi Fióktelepe, amely 2015 decemberétől lett többségi részvénytulajdonos. Tehát ez a megbízás is a már ismert Simon-Puch vonalhoz vezet. Olyannyira, hogy a Hungaroholding Zrt. kifejezetten a Puch-család érdekeltsége. A társaság 2016. végi beszámolója szerint ugyanis a részvények csaknem 18 százaléka Puch László lányának, Eszternek a kezében volt, míg a többségi tulajdonos 2015 vége óta a Horizont.

Emellett még jónéhány tanácsadói szerződést részletezi a 168 óra. Az MSZP-frakció rendszeresen fizetett közvélemény-kutatásokra, öt ilyen megbízást kötöttek.

Háromszor bízta meg a Publicus Kutató és Tanácsadó Intézet Kft.-t a frakció. A Publicus összesen 12 millió 850 ezer forintért csinált közvélemény-kutatásokat az MSZP-frakciónak, ezek közül a legdrágábbat, egy 9 és fél millió forintosat tavaly januárban és februárban – az áfával 13 millió 652 ezer 500 forintba kerülhetett.

Pontosan ugyanezzel a megbízási leírással egyszer kapott novemberben megbízást a Závecz Tibor tulajdonában lévő ZRI Závecz Research Kft., amely 3 millió 310 ezer forintért végzett kutatást a szocialistáknak. Készített ilyet a Stratégiai Megoldás Kft. is, amely 2 millió forintot kért a felmérésért. Utóbbi cég azé az Agócs Ádámé, aki korábban Molnár Zsolt szocialista képviselő asszisztenseként, illetve kommunikációs tanácsadójaként volt ismert.

Összességben tehát az MSZP-frakció 18 millió 160 ezer adóforintot költött el csak arra, hogy a közvéleményt-kutassa.

Az MSZP láthatóan sokat ad a kommunikációra is. Összesen ugyanis 13 szerződést kötöttek kommunikációs képességeik fejlesztésére további tanácsadókkal, elemzőkkel. Összesen 21 millió 610 ezer forintot fordított a nyilvános szereplésre történő felkészülésükre.

Ezen kívül összesen 15 millió 110 ezer 227 forintot költött médiareprezentációra és rendezvényre. Telefonszolgáltatásra, internetre, számítógépes szoftverekre is elment némi közpénz: négy idevágó szerződéskötésük 10 millió 719 ezer 644 forintnyi számlát eredményezett a nagy mobiltelefonos szolgáltatókkal és egy informatikai céggel a szocialistáknak.