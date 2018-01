Vitézy: Szükség van a dugódíjra

A New Yorkban egyre több az autó, rendszeresek a dugók, nincs pénz a metróra - ugyanúgy mint Budapesten. A különbség, hogy ott bevezetik a megoldást jelentő dugódíjat, ami a magyar fővárosban is működne, véli Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója.

New Yorkban elkészült a dugódíj bevezetésére vonatkozó javaslat, aminek hatására becslés szerint 13-14 százalékkal csökken majd a forgalom és 8-9 százalékkal nő a közúti forgalom átlagsebessége, írja Vitézy Dávid a Forbes magazinban. Az éves becsült bevétel pedig 965 millió dollár (245 milliárd forint) és 1,7 milliárd dollár (432 milliárd forint) között várható, ami bőven fedezné a lepukkant New York-i metróhálózat teljes felújítási és beruházási tervét, sőt további új tömegközlekedési fejlesztéseket is.

Vitézy szerint a New York-i helyzet sokban hasonlít a budapestire: egyre több autó, rendszeres dugók, sürgető és forráshiányos metrófelújítás. A méretek mások, de a logika világos – és itthon is működne, teszi hozzá.

A New York-i javaslat szerint Manhattan déli részében vezetnék be a behajtási díjat. A zóna jelentős lakóterületet is magában foglal: összesen mintegy 8 km hosszú és 2-3 km széles, közel egymillióan lakják. Két év alatt három lépésben lépne életbe a rendszer:

fejlesztenék a buszhálózatot kivetnék a dugódíjat a taxikra (az Uberrel együtt) 2020-tól kivetnék a díjat az autósokra

A taxik minden utazás után 2 és 5 dollár (kb. 500-1300 forint) között fizetnének. Azért vonnák be őket is, mert az appon hívható taxik elterjedésével nagy árverseny alakult ki, 59 százalékkal több lett az utas, és több a taxi is, csak önmagukban 7 százalékkal növelve a közúti forgalmat. A teljes körű dugódíj 2020-ban lepne hatályba, és a zónába behajtó összes gépjárműre vonatkozna. Az autósok 11,5 dollárt (kb. 2900 forint), míg a teherautók 25,3 dollárt (kb. 6400 forint) fizetnének minden behajtás után.

Fontos eltérés néhány európai dugódíj-rendszertől, hogy a területen belül lakók is fizetnék a díjat. Védhetetlen lenne a külső városrészekből bejárókkal szemben elengedni a díjfizetést épp azoknak, akik megengedhetik maguknak, hogy Manhattanben lakjanak – szól az érvelés. Ráadásul a jó metróhálózat miatt az itt lakók jelentős részének nincs is autója, írja Vitézy.

Budapesten elakadt a dugódíj bevezetése

A fővárosi önkormányzat még Demszky Gábor idején vállalta, hogy - többek között - bevezeti a dugódíjat, ha az EU 180 milliárd forinttal támogatja a 4-es metró építését. A metró megépült, a dugódíjat 2013-ban be kellett volna vezetni a vállalásnak megfelelően. A főváros már Tarlós István vezetése idején hozott elvi döntést a bevezetésről, el is készült egy megvalósíthatósági tanulmány több változattal, ám a nem nagyon erőltetett terveket keresztülhúzta egy törvény.

Jelenleg ugyanis törvény tiltja, hogy önkormányzat (személyautók esetében) díjat szedjen a közút használatáért, ezt csak az állam teheti meg. Tarlós a helyzetet 2016-ban úgy értékelte, hogy emiatt valószínűleg vissza kell fizetni a 4-es metró 180 milliárdos uniós támogatásából valamennyit, de azt a kormánynak kell kifizetnie, mert

Fizesse a zenés felárat, aki a zenét rendelte.

A 4-es metró támogatásából előbb azonban azt a mintegy 50 milliárd forintot kell visszafizetni az uniónak, amit a szabálytalan közbeszerzések miatt az OLAF-jelentés megállapított.