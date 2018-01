A leghülyébb módon buktak le az évszázad magyar hangszertolvajai

Sokmilliós értékben, szinte kifinomult érzékkel vitték el a legnevesebb gyártók elektromos gitárjait egy balassagyarmati ingatlanból, a megfújt hangszerek eladásánál azonban nagyon mellényúltak, éppen azok tulajdonosainak akarták ugyanis eladni őket – írja a Police.hu.

Fotó: Police.hu

A hangszerek tulajdonosa január 6-án tett bejelentést a balassagyarmati rendőrkapitányságon, miután két lépcsőben hét gitárt és egy basszusgitárt is elvittek édesanyja otthonából, ahol egyébként éppen azért tartotta őket, mert biztonságosabbnak ítélte azt. A nyomozás során kiderült, hogy a gitárok közül ötöt még augusztusban, a további hármat pedig december 30-án lopták el, a rendőrség pedig nemcsak az ellopott gitárok száma, hanem azok magas értéke miatt is kiemelten kezelte az ügyet.

A tolvajok a hangszerek egy részét bizományi üzletekben adták el és a többit is eladásra kínálták, balszerencséjükre éppen a gitárok jogos tulajdonosának. A férfi, miután megbizonyosodott arról, hogy tényleg az ő hangszereiről van szó, értesítette a rendőröket, akikkel aztán együtt ment el a megbeszélt találkozóra. Így sikerült is elfogni az eladóként megjelenő M. Ádámot, majd még aznap elfogták két társát, H. Jánost és Sz. Jánost is, a három tettesnél pedig ötöt meg is találtak a gitárok közül.

A rendőrök mindhárom férfit előállították, és lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük, az értékesítésben aktívan részt vállaló M. Ádám ellen pedig orgazdaság bűntette miatt is nyomoznak.

Vályiné Taliga Mária alezredes elmondta, hogy a hangszerek közül tulajdonosuk többet az Egyesült Államokban vásárolt, évtizedekkel ezelőtt is több ezer dollárt fizetett a hatvan év körüli, koruk miatt is különlegesnek számító, kiváló állapotú, minden zenészi igényt kielégítő, professzionális gitárok darabjaiért. Az ellopott gitárok aktuális értékének megállapítása jelenleg szakértő kirendelésével folyik, több darab önmagában milliós, ha nem tízmilliós értéket képvisel.