Gyorsítani fogja az endometriózisos műtéteket az egészségbiztosító

Miután egyes helyeken tényleg éveket kell várni az endometriózis műtétekre, az OEP utódja, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő most azt ígéri, több pénzt ad a műtétekre és igyekszik lerövidíteni a várakozási időket. A NEAK kedden kiadott közleményében ezt írja:

A problémára egy fiatal nő Facebookon közzétett levele hívta fel a figyelmet. Ő azt írta: 2022-re kapott időpontot az operációjára, addig pedig nehezen elviselhető fájdalmakkal kell élnie az életét. A NEAK akkor azt válaszolta, hogy a hivatalos várólisták szerint endometriózis műtéteket 2 hónapon belül elvégzik. Ez azonban csak a rutinesetekre igaz, a fiatal nőnek viszont bélendometriózisa van, ami komoly szaktudást és felkészült szakorvosokból álló orvosi teamet igényel. A Semmelweis Egyetem ezután közzétette várólistáját. Eszerint az egyik klinikájukon 136-an várnak bélendometriózis műtétre, és köztük valóban van olyan, aki 3,5 év múlva kerülhet sorra.

Kiderült viszont, hogy a fiatal nő sok sortársához hasonlóan a Semmelweis Egyetem egyik legismertebb specialistájánál szeretné elvégeztetni a műtétjét. Ennél az orvosnál valóban éveket kell várni, miközben hasonló műtéteket az egyetem másik klinikáján és egy vidéki orvosi egyetemen is végeznek. Mindezt megerősíti a NEAK közleménye is:

A nőt ezért sok alaptalan támadás érte facebookos kommentekben. Ilyet csak az írhat, aki nem volt hasonló helyzetben. Teljesen méltányolható szempont ugyanis a betegtől, hogy a műtétjét annál végeztesse el, akiben megbízik, akit szakmailag a legjobbnak tart vagy aki éveken át a kezelőorvosa volt.

Mi az az endometriózis?

Az endometriózisban szenvedő nőknél a méhnyálkahártya nemcsak a méh belső falán, hanem a szervezetben máshol is megjelenik. A méhnyálkahártyából származó szövetek érinthetik a méh külső falát, a petefészkeket, a méhtartó szalagokat, de a húgyhólyagot, a beleket, a külső nemi szerveket, az ízületeket, a tüdőt, sőt még az agyat is. Ezek az eltévedt szövetek máshol is ugyanúgy viselkednek, mint a méhben: a menstruáció idején megvastagodnak, sőt véreznek, ami a szervezetben gyulladást, hegesedést, erős fájdalmat, görcsöket okozhat. Fontos a betegség felismerése és kezelése, mert a kórkép terjedése összenövésekhez, szervkárosodáshoz és meddőséghez vezethet.