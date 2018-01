200 millió forintot kapott a kormánytól Szél szervezete

200 millió forinttal támogatta az Orbán-kormány a Menedék nevű szervezetet, amelyet most nemzetbiztonsági kockázatként kezel, írta meg a válasz.hu.

Ahogyan arról írtunk már, Németh Szilárd vezetésével kivonult a Fidesz a nemzetbiztonsági bizottság üléséről, miután azon megjelent a bizottság egyik tagja, Szél Bernadett. Szerintük ugyanis az LMP miniszterelnök-jelöltje nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Ezt arra hivatkozva állítják, hogy Szél 2002-ben dolgozott a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél. Csakhogy most a válasz.hu előtúrta, néhány évvel ezelőtt a Fidesznek még semmi baja nem volt ezzel a szervezettel, sőt: tevékenységét pénzzel is támogatta. A párt által most sorosista és veszélyt jelentő szervezetnek bélyegzett Menedéket 2013-ban öt sikeres pályázat után közel 200 millió forinttal támogatta az Orbán-kormány.