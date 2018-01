Németh Szilárd nagy napja ez, újabb nemzetbiztonsági kockázatot talált

Ahogy arról beszámoltunk, a nemzetbiztonsági bizottság csütörtök reggeli üléséről kivonult Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke, mondván nem fog olyan ülésen részt venni, amin Szél Bernadett jelen van, aki a Soros-hálózat része. Németh Szilárd után kiment az ülésről Csizi Péter, Lezsák Sándor és Móring József KDNP-s képviselő is, így a kormánypárti képviselők kivonulása után a bizottság határozatképtelen lett.

A kivonulás után először Szél Bernadett szólalt meg, aki arról beszélt, hogy az elmúlt 8 év legabszurdabb napja ez, a kivonulós műsort pedig azért mutatták be a fideszesek, mert:

"rájöttek arra, hogy gyakorlatilag én a következő hónapokban tönkretehetem azt a plakátvalóságot, amit ők fel akarnak építeni".

Szél azt is mondta, hogy "az, hogy ez az ország a Fidesz miatt fasizálódik, és éppen rasszista hangokat kezd megütni, az nem jelenti azt, hogy az embernek ebbe az irányba el kellene menni".

Valamivel később Németh Szilárd is kiállt sajtótájékoztatót tartani. Itt többek között arra is reagált, hogy Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke levélben fog Soros Györgytől tájékoztatást kérni a kormánynyelven "Soros-tervnek" nevezett valamiről. Németh erre azt mondta, ez a leveles ötlet meglepte, és Molnár szerinte átlépte hatáskörét, és így most már Szél mellett Molnár is nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A Hvg.hu beszámolója szerint több újságíró többféleképpen is megpróbálta megkérdezni Németh Szilárdtól, hogy most akkor az AVH (Alkotmányvédelmi Hivatal) hibázott-e Szél átvilágításánál, ahol ugyebár arra jutottak, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. A cikk szerint Németh először arról beszélt, hogy az AVH a bizottságba delegáláskor mond szakvéleményt, de azóta látható, hogy Szél Soros mellé állt. Ezzel szemben egy másik válaszában Szél korábbi tevékenységéről beszélt, mint gyanús valami. Szél korábban a Menedék Egyesületnél is dolgozott.

"Azt mindenesetre elmondta, az AVH és a bizottság más pályán játszik" - írja a lap, bármit is jelentsen ez Németh szerint, csak remélni merjük, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot az egész Alkotmányvédelmi Hivatal.