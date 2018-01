Több ezer orosz bűnöző kaphatott magyar állampolgárságot

Öt-hatezer, a volt Szovjetunió területéről származó bűnöző kaphatott magyart állampolgárságot a magyar kormány közreműködésével - ezt nyilatkozták "bennfentes" források a Hír Tv Célpont című műsorának. A műsor forrása szerint az elmúlt években terroristák, drogkereskedők, pénzbehajtók és stricik szerezhettek magyar állampolgárságot, így pedig szabad mozgást az Európai Unión belül.

A bűnözők Ukrajnában 15 ezer euróért tudtak születési anyakönyvi kivonatokat vásárolni, majd ezek alapján valamilyen magyar felmenőre utaló névvel új papírokat kértek az ukrán hatóságoktól, hogy aztán magyar állampolgárságért folyamodjanak. Mivel pedig a magyar szervek nem keresték meg a jelentkezők nemzetbiztonsági átvilágítása során az ukrán hatóságokat, így nem derült ki, hogy esetleg hamis az állampolgárságot igénylők személyazonossága.

2011 és 2014 között több mint 623 ezer kérelmező kért egyszerűsített honosítást, viszont az az átvilágítást végző hatóságok nem kaptak elég humán erőforrást ahhoz, hogy rendesen fel tudják dolgozni az érkezők kérelmeit. A Célpontnak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az esetről csak annyit mondott, hogy a visszaélések száma még mindig elenyésző volt az egyszerűsített honosítás során.

Az ukrán határ menti állampolgárság-bizniszről az Index.hu is készített Göbölyösi Soma-díjas oknyomozó cikksorozatot, amely után a nemzetpolitikai állampolgárság nevében Wetzel Tamás helyettes államtitkár is elismerte, hogy a kormány is tudott a honosítással kapcsolatos csalásokról.