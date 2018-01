Egy dolog akadt be neki, de az nagyon

Régen jókat tudtam derülni a különféle összeesküvés-elméleteken, de amióta a paranoia annyira befészkelte magát a közéletbe, hogy ma már minden hétre jut egy állítás különféle háttérhatalmakról, háttérmegállapodásokról, árulókról, kémekről, inkább már ijesztőnek találom ezekeket.

Sajnos az én életembe is beszivárgott a félelem. Hát még azokéba, akik kevésbé tájékozottak a világ dolgait illetően. És most már azt is tudom, hogy miért. Mert az, hogy beszivárog, és kiüríti a fejedet, hogy egy rémkép költözzön a helyébe, az egy dolog, de ahogy ez technikailag lezajlik, a módszer riasztó. A félelem tárgya amúgy lehet bármi, de mostanában gyárilag, államilag egy dologra koncentrálunk: a migrációra, az iszlámra és a terrorizmusra. A hogyannal vasárnap délben, Győrben, a Hit Gyülekezete templomában szembesültem.

Néhány hete, amikor a 444 arról írt, hogy a Hit Gyülekezetének a tévéje, az ATV kompormisszumokat kötött a Fidesszel, a cikk utóéletét a szerző Facebook-oldalán és egyéb közösségi felületeken keresztül volt alkalmam követni. A Hit Gyülezetének tagjai huszáros rohammal támadták le a cikket, a szerzőt pedig aljasnak és hazugnak bélyegezték.

Ez az összekötés most onnan jutott eszembe, hogy Geert Wilders, a holland Szabadság Párt elnöke, aki iszlámellenes nézeteivel épített karriert, ezen a hétvégén éppen Magyarországon reklámozta a könyvét a kormánypárti sajtó lelkes asszisztálásával. Erről kicsit később. A Hit Gyülekezete pedig nemcsak hogy helyet adott a politikus könyvének bemutatójához, hanem az konkrétan az egyház érdekeltségébe tartozó könyvkiadó, a Patmos Records gondozásában jelent is meg.

Elnézve a kiadó listáját az ominózus könyven, a Halállistán kívül olyan könyveket találtam, mint például A Dzsihád legyőzése - A megnyerhető háború, A feltámadó Apokalipszis - Káosz a Közel-Keleten, a Nyugat bukása és a végidők más jelei, Ördögi kötelék, mintha egy tisztességes B- listás horrorfilmeket forgalmazó producercég portfóliója lenne.

És az persze megint más kérdés, hogy ezt a vidám vasárnapot ezúttal egy, a sötét jövőről értekező politikus tette különösen nyomasztóvá. Közel háromszáz vendég ült be az előadásra, amelyen hogy hogy nem, tiszteletét tette Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja és Simon Róbert államtitkár, Győr fideszes országgyűlési képviselője is, akiket az előadás előtt külön is bemutattak a közönségnek.

De ne legyünk rosszmájúak, ennek az egész felhajtásnak nyilván semmi köze a Fideszhez és a közelgő választásokhoz.

Maradjunk annyiban, hogy Geert Wilders csütörtökön a Hit Gyülekezete győri központjában, a Salamon teremben tartott beszédet a könyvéről, amelynek témája röviden az, hogy az Iszlám olyan vallás, ami a pusztulásunkra tör, és ebben a helyzetben a vaksi politikusok és Brüsszel nem hajlandó megvédeni minket. Ugye milyen ismerősen csengő szavak? Persze Wilders ennél is továbbment, Orbán szerinte egy olyan bátor politikus, akire szüksége van Európának. Megnéztem, az összes kormánypárti lap ezzel a címmel tette ki a hollanddal készült interjút.

Ezek után persze nem csodálkoztam, hogy végig olyan volt a beszéd, mintha egy fideszes fórumon ülnék, ahol Nógrádi György és Georg Spöttle tartana előadást Orbán Viktorral az első sorban. Orbánt már csak azért említem, mert Putyint és Orbánt leszámítva még életemben nem láttam ekkora készültséget és védelmet egy politikus miatt. Voltak Wilders előadásának olyan szakaszai, amikor alig volt kevesebb testőr a termben, mint érdeklődő. Wilders tehát igazi nagyvad, akit 13 éve állandóan négy testőr kísérget mindenhova, amit a holland állam fizet, Magyarországon pedig még gépfegyveres terrorelhárítókat, lezárt utcákat is kapott.

Wilders pontosan tudja, hogy mi, magyarok, mennyire szeretjük hallani, ha egy külföldről jött akárki megdicséri Magyarországot, ezért a holland is azonnal leszögezte, Magyarország a második otthona. Nem csoda, a felesége is magyar, és hát most már a könyvének is jót tesz az ilyen lelkesedés. Mellettem egy izgatott asszony például a helyszínen vásárolt be a könyvből, amit azonnal olvasni kezdett, amíg el nem kezdődött Wilders könyvbemutatója, míg a mögöttem ülő fiatal férfiak már elbizonytalanodtak, hogy vajon megéri-e a 2990 forintos könyv egy fotó kedvéért.

Wilders nem a szokványos értelemben vett rasszista politikus, neki egy dolog akadt be, az iszlám, de az nagyon. Könyve gyakorlatilag azt járja körbe, hogy az iszlám évszázadok óta hogyan próbálja meg behódolásra késztetni a keresztény-zsidó kultúrkörre épülő civilizációt. A kezdetektől persze, amit mi Mohamed futásaként, és az iszlám megalapításaként ismerünk, az Wilders értelmezésében már maga a (e)migráció, hiszen a szó is ezt jelenti (hidzsra).

Wilders ezzel együtt különösen bátor politikus, az iszlámmal kapcsolatos kijelentései miatt 2004-ben merényletet készültek elkövetni ellene, és azóta csöppet sem fogja vissza magát. A Korán nála egyenértékű Hitler Mein Kampfjával, sőt magáról az iszlámról is azt mondja, csak úgy néz ki, mint egy vallás, és csak azt mondja magáról hogy vallás, de valójában nem vallás. Hanem forradalmi ideológia.

Mohamedről is megvan a véleménye Wildersnek, és persze - nehogy azt higgyük, csendben megúszható a dolog - azt mondja, nem csak őt magát, hanem minket mindannyiunkat halálra ítélt az iszlám. Így Győrben, a fehér közönség soraiban ülve, nézve ezt a hidrogénszőke, kissé narancssárga bőrű politikust, elkezd az ember gyomrában összeszorulni valami.

Az iszlám nem az életet, hanem a halált élteti, az élet szerinte értéktelen, egy forradalmi ideológia, és cél az összes olyan kormány, állam elpusztítása, amely nem az iszlám törvényei szerint cselekszik, mondja Wilders. Az erőszak ideológiája a Koránban van, minden benne van a Koránban: a nem iszlámok terrorizálása, a nők szexrabszolgaságba kényszerítése, sorolja. Mohamed 9 évesen megerőszakolt egy hatéves kislányt, és ma őt tekinti másfél milliárd muszlim példaképnek, mondja, és ekkor már tudom, hogy a termben ülő százak azonnal a saját lilaakácos utcájukat ellepő, gyermekeiket, barátnőjüket, feleségüket megerőszakoló hordákat látnak.

Wilders, amúgy annyiban megengedő a muszlimokkal, hogy azt is elmondja, természetesen nem mindegyikük az, de - teszi hozzá - szinte minden terrorista muszlim. Hosszasan sorol statisztikákat, olyan az egész, mintha Széles Gábor Facebook-fala elevenedne meg, tele svédországi megerőszakoltakra vonatkozó adatokkal, német városokkal, ahol a helyi arabok 30 százaléka támogatja az erőszakot az iszlám nevében, bűncselekmények statisztikáival, és itt le is tettem a tollat, mert ezeket valószínűleg már mindenki látta valamelyik teljesen ellenőrizetlen és impresszum nélküli "híroldalon".

El nem tudom képzelni, hogy mi marad meg ezekből a súlyos és nyomasztó mondatokból azoknak a gyerekeknek a fejében, akik elkísérték szüleiket a Hit Gyülekezetébe, és most azt hallhatták, hogy hazánkat is gyarmatosítani fogják, és hogy elveszítjük a szabadságunkat és a demokráciát. Remélem, az, amit beszédének legvégén az optimista végkifejletnél mondott Wilders, hogy az elnyomás erői hosszú ideig soha nem szoktak uralkodni, és hogy erre a legjobb példa mi vagyunk, magyarok, akik annyiszor fellázadtak már az elnyomók ellen.

Wilders nagyon készült arra, hogy a könyvét minél lelkesebb vagy berezelt magyarok vegyék, így persze beleszőtte beszédébe a magyar Himnuszt, és végül Petőfi Sándor Nemzeti dalának néhány sorával zár, magyarul előadva.

A kérdések utána további belpolitikai ízt kölcsönöztek az amúgy is erősen áthallásos előadásnak. Mit szól a sajtóhoz, amely elhallgatja a tényeket? Wilders szerint a lapok 95 százalékánál liberális és baloldali újságírók dolgoznak (mármint a saját hazájára célozva mondja), de már ők sem tudják elhazudni, amit a náluk az egyerű emberek nap mint nap láthatnak. Egy másik bácsi azt kérdezte Wilderstől, hogy mit szól ahhoz, hogy London "egyik" kerületében van egy plakát, amire az van írva, hogy "ne öldd meg a feleségedet, majd mi megöljük". Erről Wilders sajnos még nem hallott, de azt általánosságban elmondta, hogy kell lennie egy vörös vonalnak, amit a nyugaton lévő muszlimok nem léphetnek át, mert ha átlépik, meg kell fosztani őket az állampolgárságuktól. Hogy mit kezdenek eztán velük, arra már nem tért ki. Reményét fejezte ki, hogy egyre több országban lesznek olyan politikai pártok hatalmon, akik felismerik a veszélyt.

A beszéd végére már csak egy dicséret fért bele Németh Sándor vezető lelkésznek, aki Wilders szerint nagyon bátor ember, hiszen azokkal a lelkészekkel és rabbikkal szemben, akik egy-egy terrortámadás után ellátogatnak egy mecsetbe megbékélést és szeretetet hirdetni, Németh kivételnek számít.

Borítókép: Huszti István / Index.