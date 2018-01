ATV főmunkatársa: Parlament: rendkívüli ülés: a Fidesz nem lesz ott

Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár a Times of Malta című lapban megjelent interjúban azt mondta: Magyarország nem fogadja el az uniós áthelyezési kvótát, de csak tavaly is befogadott 1300 menekültet. („1294 menekültet kellett befogadnunk az országba"). Az ellenzéki pártok reagáltak is a dologra: az egész menekültellenes kampányról bebizonyosodott, hogy nem szólt másról, mint a Fidesz szavazóinak becsapásáról, mondják.

A Jobbik végül elkezdett aláírásokat gyűjteni az ellenzéki pártoknál, hogy rendkívüli parlamenti ülésen tárgyaljanak ezekről a befogadott menekültekről. Az aláírások összejöttek, mivel az MSZP-s és LMP-s képviselők is támogatták.

Az ATV, illetve, sőt, az ATV főmunkatársa most úgy értesült, hogy "a Fidesz parlamenti frakcióvezetője napirend előtt felszólal holnap a rendkívüli parlamenti ülésen, de utána hazamennek" - írja az Atv.hu-n az ATV főmunkatársa, és hozzáteszi: "Fideszesek és kereszténydemokrata honatyák nem lesznek ott, így a T. Ház határozatképtelen lesz. Orbán Viktor mindeközben Bécsben Kurz kancellárral tárgyal a bevándorláspolitikáról".

Az ATV főmunkatársa már korábban úgy értesült, hogy Gulyás Gergely állítólag azt mondta, hogy a fideszesek részvétele ezen az ülésen bizonytalan, de most az ATV főmunkatársa arról is értesült, hogy biztosan nem maradnak ott a fideszesek, sőt, az ATV főmunkatársa arról is tudomást szerzett, hogy Gulyás Gergely felszólal az ülés előtt, napirend előtt, és végül egyedül ő marad ott.

"Aztán pedig elmegy, nem szavazza meg a napirendet. Napirend elfogadása hiányában pedig a pulpituson ülő levezető elnöknek be kell rekesztenie a parlamenti ülést. Így az ellenzék által várt bevándorláspolitikai, a biztonságos nyugdíjrendszerről, illetve a közszolgálati tisztviselők bérrendezéséről szóló vita elmarad. De napirend előtt vagy a napirend utáni felszólalásaikban ők is felszólalhatnak" - írja az ATV főmunkatársa.