Mellár visszalép, ha a felmérés szerint nem ő a legesélyesebb a Fidesszel szemben

A Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom közösségi finanszírozásból több olyan választókerületet is felméret közvéleménykutató cégekkel, amelyek valamilyen szinten billegőnek számítanak. Vagy akár másért érdekes, például egy-egy ellenzéki párt elnöke indul. Gulyásék emellett azt is megszervezték, hogy ezeken a helyeken legyen jelölti vita. Az összes értelmezhető párt jelöltjét meghívják ezekre, jellemzően a kormánypártok részéről nem érkezik válasz egyáltalán.

Az első ilyen vita Pécsen a Baranya 1. számú választókerület jelöltjei között zajlott. A Fidesz jelöltje persze nem volt ott, és a Jobbiké sem, utóbbi jelölt kórházba került, ezért volt kénytelen kihagyni azt. Ott volt viszont Dr. Keresztes László Lóránt LMP-s, Nemes Balázs momentumos és Mellár Tamás független jelölt. Mellárt egyébként 9 párt támogatja, többek között az MSZP, DK, Együtt, Párbeszéd és Liberálisok.

Visszalépni, nem visszalépni

Mellár Tamás már az elején elmondta, hogy a fő cél számára a Fidesz leváltása, éppen ezért, ha a helyi reprezentatív felmérésből az jön ki, hogy nem ő a legesélyesebb jelölt a fideszes jelölt legyőzésére, akkor vissza fog lépni az esélyesebb javára. Nagy tapsot kapott. Ez a téma egyébként a vita végén hivatalosan is előkerült, Gulyás feltette az összes jelöltnek, hajlandóak lennének-e visszalépni más javára, ha igen, milyen körülmények között, milyen feltételekkel.

A Momentum jelöltje, Nemes Balázs erre azt mondta, bármilyen koordinációról, visszalépésről most még nem érdemes beszélni, arra majd márciusban kell visszatérni. Addig viszont minden jelöltnek az a feladata, és ő maga is ezt tartja fontosnak, hogy minél több emberhez eljutni, minél több embert mozgósítani, a bizonytalan szavazókat elérni.

Keresztes László pedig azt mondta, az LMP nem foglalkozik azzal, amivel a baloldali ellenzék: a helyek osztogatásával. Az LMP-nek van egy világos célja, és ebben sem azzal nem tudnak együttműködni, akik ide juttatták Pécset és az országot, sem azokkal, akik miatt ilyen túlhatalma lehetett a Fidesznek.

Mellár Tamás ehhez hozzátette, hogy nagyon szeretnék, ha nem mosnák őt össze a szocialistákkal, hangsúlyozottan független jelölt, a céljához pedig elfogadta 9 párt támogatását. Szerinte a Fidesz leváltása a cél, és ehhez széleskörű összefogásra van szükség. És ha ez megtörtént, majd lehet beszélni arról, hogy ki áll össze kivel.

Meg kell mutatnunk, hogy vagyunk

A kérdésre, hogy hogyan lehet érdemben a NER lebontásán dolgozni akár kormányon, akár ellenzékben az LMP-s keresztes elmondta, ő Pécsen megmutatta, hogy ellenzékben, fideszes vezetés mellett is mennyi minden el lehet érni, de fontos, hogy soha ilyen magas nem volt a bizonytalan szavazók száma, így az a fontos, hogy világos alternatívát tudjanak felmutatni, és semmiképp sem érdemes a kormányváltás lehetőségének elszállásról beszélni, küzdeni kell az utolsó pillanatig.

A momentumos Nemes is azt mondta, bőven van még lehetőség a választásokig, többek között éppen azoknak az elérésében, akik most távoltartják magukat a politikától. Például a fiatalok. Éppen ezért ők folyamatosan kint vannak az utcákon, megpróbálják elérni az embereket folyamatosan.

Mellár Tamás is azt mondta, láncreakciót indíthatnak be kisebb dolgok is. De ellenzékben is fontos feladat van: ellenőrizni a hatalmat. Mellár szerint állandóan a hatalom nyakában kell lenni, hogy érezze, figyelik, nem hagyják, hogy bármit megtegyen. Szerinte a hatalom természete olyan, mint a gáz: a rendelkezésre álló teret kitölti. Ahol nincs ott valaki, a hatalom betüremkedik.

Meg kell mutanunk hogy vagyunk

- mondta Mellár.

Társadalmi aktivitás

A záróbeszédben Mellár azt mondta, ez egy sorsdöntő szavazás lesz, mindnekinek el kell menni választani. A Fidesz leváltására pedig csak akkor van esély, ha 70% körüli vagy a fölötti részvétel lesz, amire van esély, hiszen 2002-ben is ennyi volt. Egy alkotmányozó nemzetgyűlésnek kell létrejönnie szerinte, és rövid távon teljes összefogásra van szükség, hogy később egy valódi demokratikus választáson saját értékrendjük szerint tudjanak elindulni a pártok.

A momentumos Nemes Deákot idézte, aki arról beszélt, ha ő írná a sajtótörvényt, annyit írna bele: "hazudni nem szabad". Ezt a helyi Fidesznek is üzente. Nemes szerint a Momentum folyamatosan próbálja a helyi jelenlétét is mutatni, majd arról beszélt, hogy az emberek menjenek oda bátran ne csak az ő, hanem bármelyik párt jelöltjéhez, kérdezzenek, beszéljenek, mert

A társadalmi aktivitás lesz a záloga annak, hogy milyen országban élünk

- mondta.

Az LMP-s Keresztes arról beszélt, pontosan látja, hogy minek kell megváltoznia az országban, hogy a fiatalok megtalálják a számításukat ott Pécsen. Viszont a Fidesz leváltásánál Mellárra reagálva azt mondta, a Fidesz és az ő kétharmadát kitermelő baloldal szimbiózisban élnek, szükségük van egymásra. Az LMP pedig azért jött létre, hogy minél több civil közösséggel együttműködve korszakváltás alternatíváját tudják felmutatni.

Bízom benne, minden tiszteletem mellett, meg fogunk győzni téged arról, hogy ez a helyes irány, és akkor fog megbukni a Fidesz, ha a múlt bűneivel nem terhelt valódi alternatívát tudunk megmutatni

- mondta Mellárnak Keresztes.

A vitán szó volt még a fideszes rokonok cégeire kiírt közbeszerzésekről, az oktatásból és az egészségügyből kivont források jövőbeni roncsoló hatásáról, a paksi bővítés elhibázottságáról, a kínai hitelből épülő nem megtérülő beruházásokról. De szó volt természetesen sok helyi dologról is szó volt, a Pécs közelébe tervezett atomtemető, a tervezett uránbánya, de a jelöltek értékelték például a pécsi csődközeli helyzetet, a kormányzati hiteleket, az ide vezető út részleteit is. A teljes beszélgetést itt tudja visszanézni.