Az Alkotmánybíróság elnöke előadott egy polgári körben

"Hévízen tartott előadást Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke" címmel tett közzé egy videót éjszaka az Alkotmánybíróság Facebook-oldala. A Hévízi Televízió kétperces riportjából kiderül, hogy az Ab elnöke pénteken a helyi Széchenyi István Polgári Kör vendége volt.

Sulyok Tamás a riport szerint - nem éppen telt ház, hanem pár tucat ember előtt - az Alkotmánybíróság történetéről, munkájáról beszélt, és a testület legújabb határozatairól is szót ejtett. Mint kiderült, a testület szeretne egyszerűbben kommunikálni az emberekkel, azért kellenek az ilyen rendezvények. "Az ismeretterjesztő előadásoknak, a magam részéről, nagyon örülök, ha ilyenre meghívnak, mert megpróbálom közelebb hozni az emberekhez a mindennapi életünket" - mondta az Ab elnöke.

A kisembert védjük, ez az Alkotmánybíróság funkciója

- jelentette ki a riportban Sulyok, ugyanakkor a narráció hozzátette, hogy a korábbi szabályokkal ellentétben már nem kezdeményezhet bárki utólagos alkotmányossági felülvizsgálatot (ezt az úgynevezett actio popularist a Fidesz-többség eltörölte.)

Sulyok tehát a riport szerint semmilyen új bejelentést nem tett, a polgári körös előadása önmagában mégis meglepő. A polgári körös mozgalom egyértelműen a Fideszhez köthető, Orbán Viktor a 2002-es, számára vesztes választás után hívta életre. A hévízi Széchenyi Polgári Kör is 2002-ben alakult, és a honlapja szerint a célja "a nemzeti kultúra ápolása, a keresztény nemzeti polgári értékek védelme és képviselete."

Ennek megfelelő vendégelőadókat is hívnak, akik a honlap leírása szerint "személyiségükkel és jelenlétükkel erősítették a polgári értékrendet". Korábban előadást tartott itt több fideszes politikus, Rogán Antal, Kövér László és Lezsák Sándor például, de a honlapon felsorolt előadók is mind vállaltan a jobboldalhoz kötődnek Bencsik Andrástól Eperjes Károlyon át Kerényi Imréig. Ehhez a listához csatlakozott most Sulyok.

Megkérdeztük délelőtt az Akotmánybíróságot, hogy mennyire bevett szokása az elnöknek polgári körös rendezvényekre látogatni, illetve, hogy nem gondolja-e, hogy sérti az Alkotmánybíróság függetlenségének látszatát, hogy ha egy Fideszhez köthető szervezet rendezvényén tart előadást. Amint kapunk választ, frissítjük a cikket.

KOMMENTELNÉD? KIBESZÉLHETED EZT A HÍRT AZ INDEX MOST INDULT FACEBOOK-CSOPORTJÁBAN!