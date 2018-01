Húzzák be a függönyöket az V. kerületben!

Az Országgyűlés Hivatala egy légi felvételek készítésére szakosodott cégnek adott megbízást, hogy drónos vizsgálatot végezzen a környék házain - tudta meg a 24.hu. A Fly By Sense Kft. a Kossuth tér és Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcákban faliújságokon tudatta a lakókkal az akciót.

Azt írták, az ingatlanok a Magyarország kiemelt nemzeti emlékhelye, az Országház környezetében lévő településképi szempontból kiemelt jelentőségű, településkép-védelem alatt álló területnek minősülnek, és az Országgyűlés Hivatala ezért indította állapotfelmérést, és készíttet a kijelölt háztömbök homlokzatáról légi felvételeket.

Fotó: flybysense.hu

Felhívták a lakók figyelmét, hogy a következő hetekben húzzák be a függönyöket, ha nem akarják, hogy a drón belásson a lakásba.

A Fly By Sense korábban a Parlamentről is készített drónképeket, ez weboldalukon ez referenciaként szerepel. Olyan 3D-s modell készült el az épületről, amiben minden részlet pontosan mérhető akár 1 centiméter alatti pontossággal.

A 2014-ben alakított Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, aminek tagja Kövér László, Halász János, Such György, Szakály Sándor és Wachsler Tamás jogot kapott arra, hogy beszóljon a Parlament környékének arculati ügyeibe. Egyik első döntésükkel esztétikai kifogásokra hivatkozva levetették a Kossuth téri Néprajzi Múzeum akkoriban frissen nyitott kiállításának homlokzatra kitett reklámját. A testület beleszólhat abba is, hogy a környék kávézói, éttermei milyen utcai teraszt nyithatnak, bár a házak homlokzatával kapcsolatban azonban eddig nem merült fel, hogy az is a bizottság döntési körébe tartozna - írja a 24.hu.