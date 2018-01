Tovább tart Magyarország teljes rendőri ellenőrzése

Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány Magyarország teljes közigazgatási területére. Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata közölte szerdán.



A rendőrfőkapitány február 1-jén 0 órától június 30-án 24 óráig rendelte el a fokozott ellenőrzést. Az intézkedés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, olvasható a rendőrség indoklásában.

Ha olyan országban élnénk, ahol mondjuk előfordulhat állami szervek bármiféle túlkapása politikai célokból vagy okokból, bárki arra gondolhatna, hogy ez az intézkedés összefügg azzal, hogy április 8-án országgyűlési választások lesznek.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Valójában azonban a fokozott ellenőrzés elrendelésében semmi új nincs: ezzel csak az eddig meglévő fokozott készültséget hosszabbították meg. Az országban ugyanis fokozott ellenőrzés volt elrendelve idén január 31-e éjfélig is, méghozzá tavaly október 1-je óta, ahogyan tavaly szeptember 30-ig is június elseje óta, és azt megelőzően február 1-jétől május 31-ig, ésatöbbi, ésatöbbi. Magyarán, ha ez bárkinek nem is tűnt fel, fokozott rendőri ellenőrzésekben élünk már huzamosabb ideje, 2015 óta.

Az intézkedést egyébként annak idején a menekültválságra hivatkozva rendelték el. Azóta hazánkba érkező illegális menekültekről már szó sincs: egész januárban nagyjából ötven menekültet fogtak el, míg 2015 őszén volt olyan nap, amikor tízezer fölött volt ez a szám. A rendőrség ébersége azonban nem lanyhul, a fokozott ellenőrzés fennmarad.