Parkolóóránként fogom lebontani a fideszes korrupciót

Budapest 6. választókerület képviselőjelöltjei vitáztak csütörtök a Ferencvárosi Művelődési Központban. A választókerület a VIII. és IX. kerület, a Józsefváros és Ferencváros egy-egy részét foglalja magába. A jelölti vitára Ara-Kovács Attila (DK), Baranyi Krisztina (Együtt), Cseh Katalin (Momentum), Dúró Dóra (Jobbik), Jakabfy Tamás (LMP), Kocsis Máté (Fidesz), és Racskó Gábor (MKKP) képviselőjelölteteket hívták meg Gulyás Mártonék, a Közös Ország Mozgalom programsorozatában. A mozgalom több választókerületben is reprezentatív kutatást végez a jelöltek támogatottságáról, illetve vitákat szerveznek.

A vitát rögtön az elején egy másik vita előzött meg: ki beszélhet egyáltalán. Már az első, pécsi vita alkalmával is konfliktus volt abból, hogy a Kétfarkú Kutya Párt jelöltje nem kapott szót. Ez akkora hullámokat vert, hogy végül Gulyásék bevették a kétfarkúakat a jövőbeli vitákba. Itt mondjuk pont a Kétfarkú jelöltje nem jött el, viszont a közönség soraiból konkrétan három ember állt fel, hogy ő is jelölt lesz, ő is beszélni akar. Végül Nótár Ilona és barátai voltak annyira hangosak, hogy Nótár mikrofont kapott, a Magyarországi Cigány Párt képviseletében.

A vita elején a helyi ügyekről volt szó, ki, mit tart fontosnak, megváltoztatandónak, de persze mindig országos léptékűbe csúszott át a válasz. Felmerült kérdésként a szegregáció vagy integráció, lakhatási válság, kerületi ingatlanügyekkel mit lehetne csinálni, mi a helyzet a közbiztonsággal.

Baranyi Krisztina, az Együtt önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a kerületben a gondok 90%-a lakhatással kapcsolatos: nem tudják fizetni a rezsit, vagy nem jutnak bérlakáshoz vagy kiteszik őket utcára gyerekekkel, betegséggel, fogyatékossággal, mondta. Hozzátette, hogy olyan lakhatási támogatást vezetnének be, amihez "nem az önkormányzat kénye-kedve szerint lehet hozzájutni". És majd albérlethez, rezsihez, közös költséghez lehetne igénybe venni.

Fotó: Német Tamás

Dúró Dóra arról beszélt, hogy elengedhetetlen egy bérlakásépítési program. Majd tisztázta azt is, kire érdemes szavazni: arra a pártra, aminek programja van a problémák megoldására, és nem azokra a pártokra, akik folyamatosan egymással vitatkoznak, ki mennyi helyet kap és hol.

Jakabfy Tamás (LMP) elszámoltatásról beszélt, Hadházy Ákost emlegetve, de arról is beszélt, hogy az LMP megszüntetni az emberminiszterséget (Emmi), és újra lenne önálló oktatási miniszter, a teljes magyar költségvetésnek pedig a 20%-át tolnák bele az oktatásba.

Cseh Katalin, a Momentum jelöltje arról beszélt, hogy probléma az albérletárak emelkedése, ezért ők szabályt hoznának: az albérletárat évente csak egyszer lehet emelni, illetve munkahelyi cafeteria 40 ezer forintig lakhatásra is költhető lenne.

Nótár Ilona a szegregáció-integráció témában szólalt fel az elején. Arról beszélt, nem is érti ezt a kérdést, csak egy integrált országban van esély bármire. Nótár azt a kérdést tette fel, hogy az, aki nem fog találkozni a többségi társadalomal, hogyan fogja elhinni, hogy képes arra, mint a többiek. Ha alacsonyabb minőségű az oktatás, hogy vesz részt a társadalomban, munkaerőpiacon?

Észre kell venni hogy a roma társadalomban hatalmas erő és hatalmas energiaforrás van. Ha kiaknázzuk, az országot gazdagabbá lehet tenni

- mondta.

Később volt némi vita a jelöltek között is. Többek között Baranyi Krisztina és Dúró Dóra között, arról például, hogy hogyan képzeli a Jobbik a szegregált oktatást, de Baranyi konkrét kritikát is említett. Szerinte érdekes a Jobbik aggodalma a szegényekért, miközben a kerületben olyan módosítót terjesztett be, ami erkölcsi bizonyítványhoz kötötte volna, hogy bárki bérelhessen önkormányzati bérlakást, és ezt a család összes tagjára kiterjesztette volna.

Ki, mivel állítaná meg a Fideszt helyben?

Tette fel a kérdést Gulyás.

Parkolóóránként fogom lebontani a fideszes korrupciót. Ha valaki dolgozik, annak eredménye van

- mondta Baranyi Krisztina.

El kell menni szavazni. (..) Mindenki tudja, hogy Orbánt és Kocsist nem Gyurcsány vagy Szél fogja megállítani, hanem az a 30%-nyi bizonytalan szavazó

- mondta Cseh Katalin.

Így van, el kell menni szavazni. Ha a korrupciót felfedjük és megakadályozzuk, akkor lesz pénz jó célokra.

- mondta Jakabfy.

A legerősebb ellenzéki jelöltre kell szavazni

- mondta Dúró Dóra.

A kerületet, a lakhatási problémákat kell megoldani, hogy méltó legyen a lakosokhoz, nem eltüntetni kell a generációk óta itt élőket, hanem elismerni. Nem arra kell törekedni, hogy lecserélődjön a kerület lakossága

- mondta Nótár.

A korrupcióról, az ellopott vagyonról

A jobbikos Dúró Dóra később elővette a korrupciós ügynökség létrehozásának ötletét, emlegetve a rendszer romániai működéést.

A DK-MSZP támogatta Ara-Kovács szerint egy ilyen ügynökség csak tovább bonyolítja a dolgokat, bizonytalanabb lesz a poitikai légkör.

Az együttes Baranyi szerint egy kormányváltás után vissza lehet venni a foldeket, az emberektől elvett cégeket, mindent. És lehet kárpótolni az embereket. Mindent, amit elraboltak tőlünk, azt visza kell vennünk.

Az LMP-s Jakabfy szerint az európai ügyészség tud segíteni, de ez nem elég. Amit nem európai pénzből építenek, a Paks 2-t, a kínai csodavasutat például nem tudja. Ezeket a magyar igazságszolgáltatásnak vagy a magyar népnek kell visszavennie.

Nótár szerint egy független bizottságot kell felállítani, és vissza kell venni a dolgokat.

Paks 2-ről amúgy minden jelölt elmondta, hogy nem jó.

Első száz nap

A kérdésre, hogy mivel kezdenének: Baranyi azt mondta, hogy családi pótlékot, gyedet emelnének, minimumjövedelmet vezetnének be, illetve a 200 napos programjukból sorolt még részleteket, "pénz kell az egészségügybe azonnal" - mondta. Ara-Kovács az iskolák rendbetételével kezdene, a momentumos Cseh azon dolgozna, hogy az emberek minél többet megtudjanak a döntésekről, Nótár az egészségügyi ellátást javítaná, és elérhetővé tenné a létminimum alatt élőknek, és a gyűlöletbeszéd ellen lépne fel.

Dúró Dóra azt mondta "elszámoltatás, elszámoltatás, elszámoltatás, béremelés, béremelés, béremelés". Hozzátette, ingyenessé tennék a jogosítvány megszerzését, azt pedig eltörölnék, hogy nyelvvizsga kelljen a felsőktatásba kerüléshez. Jakabfy a kötelező iskolai korhatárt visszaemelné 18 évre, a nyugdíjaknál a minmálnyugdíjat 50 ezerre emelnék. A momentumos Cseh a normális választási rendszer visszaállításával kezdte, majd az egészségügy fejlesztését emelte ki, valamint a hálapénz eltörlését.

Visszalépni, nem visszalépni

A vitafórumok állandó kérdése, hogy melyik jelölt most mit gondol a koordináció lehetőségéről, illetve mit fog kezdeni a választókerületben február végén elkészülő reprezentatív felméréssel, esetleg hajlandó-e visszalépni az esélyesebbre mér jelölt javára.

Baranyi Krisztina azt mondta "olyan jelöltre szavazzatok, aki le tudja győzni Orbán rezsimjét itt helyben és máshol is". És azt is elmondta, szinte minden párt szavazóit várja. Cseh Katalin azt mondta, a Momentum nem lesz a kormányváltás kerékkötője, hogy ha ez megtörténhet, de erről nem most kell beszélni, most arról kell, hogyan tudják megszólítani azt a 30%-nyi bizonytalant, mert őket most egyik párt sem tud megszólítani. Az LMP-s Jakabfy szerint ha itt még hetekig-hónapokig arról fog szólni a közbeszéd, hogy ki, kivel, ki, kivel nem, akkor biztosan a Fidesz fog nyerni. A DK-s MSZP-s jelölt Ara-Kovácsnak címezve pedig azt mondta, 2014-ben kiderült, hogy van egy kritikus tömeg, ami se Orbánt se Guyrcsányt nem akar.

Ebben Dúró Dóra is egyetértett, aki azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem lehet Magyarországon választást nyerni. Dúró szerint senki másnak nincs valódi esélye leváltani Orbánt, csak a Jobbiknak, és a Jobbik az egyetlen, amelyik mind a 106 helyen ott lesz, minden szavazólapon lehet a Jobbikra, a Jobbik jelöltjére szavazni. Nótár szerint a cigány nép egy békés nép, "30 éve várjuk már, hogy döntsünk a saját sorsunkról". "Szívből reméljük, hogy jövőt csak együtt építhetünk" - tette hozzá.

A vitában még nagyon sok téma szóba került, az egész vitát itt tudják megnézni.