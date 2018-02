Február másodika Gyertyaszentelő Boldogasszony napja , ha ilyenkor jó idő van, akkor későn tavaszodik.

De van ennél egy sokkal pontosabb, már-már tudományos igényű meghatározás is:

ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy hideg lesz.

Meglátja? Pfffff.

Nézzük, mit mondanak a szakemberek:

Fotó: Kovács Attila

„Erősen felhős, illetve borult lesz az ég, délkeleten lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet.”

(Délkeleti medvéknek kuss a nevük – a szerk.)

„A nap első felében az északnyugati, északi országrészben várható leginkább csapadék, majd késő délutántól délkeleten is egyre többfelé elered az eső. Eleinte havas eső, hó főként csak a magasabban fekvő helyeken várható, késő délutántól viszont a Nyugat-Dunántúlon már síkvidéken is lehet hó. A Dél-Alföldön ugyanakkor néhol zivatar is kialakulhat. A Záhony–Pécs vonaltól északra északias, délre délies szél várható, élénk, időnként erős lökésekkel.

A hőmérséklet kora délután az ország északnyugati, nyugati felén 1 és 7, másutt 8 és 13 fok között valószínű. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.”

FRISSÍTÉS: Több dunántúli megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt. 12 óra alatt 5 centiméternél is több hó hullhat.