Egészségügyi dolgozók: Balog Zoltán nem mondott igazat a bérekről

Balog Zoltán: Hatalmas a béremelkedés az egészségügyben!

Dolgozók: Nem.

Nagyjából így foglalható össze az a nyílt levél, amit a Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége küldött az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

"Meglepetéssel olvastuk a Magyar Időkben a Miniszter Úr által szóban idézett egészségügyi bértábla számait"

– kezdődik a levél, majd azt írják, hogy a számok "nemcsak a dolgozóink visszajelzéseit, bérpapírjait nem tükrözik, de a jogszabályban elfogadott bértábla adataival sem egyeznek".

"De a a KSH-ban szereplő adatok is alacsonyabb béreket mutatnak. A miniszter nyilatkozatában szereplő összegek a hivatalos bértábla számait is 40-50 százalékkal meghaladják." Azt is hozzáteszik, hogy Balog ezzel félrevezeti a közvéleményt.