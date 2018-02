A világ minden pénzét beleöntik egy városszéli kis nádasba

Jobbra előre egy lepukkant, megbontott tetejű, lakatlan vályogház, azon túl a temető. Balra egy autóval járhatatlan, mocsaras-sáros földút, körülöttünk kóbor kutyák. A tízezer fős Heves város déli szélén vagyunk, mondjuk úgy, hogy nem a legrendezettebb környéken.

Éppen elhagytunk egy régen bezárt strandfürdőt, kopott Camping táblával. Amiért jöttünk, azt viszont hirtelen nem találjuk. A Google Maps elvileg Vicán-tónak jelöli, szép kék felülettel, de előttünk egy sitthalmok közé ékelt, közepes méretű nádas van.

Fejlesztésekbe, főleg EU-s pénzből történő fejlesztésekbe belekötni eléggé hálátlan feladat, hiszen miért baj, ha valami fejlődik, nem igaz? Ki ne akarná, hogy náluk végre rendbe tegyék a dolgokat, mondjuk megoldják Tyukodon a kilátónélküliséget, vagy kapjon az Alföld egy szánkódombot 37 millióért.

Itt most ebbe a városszéli, pár háztömb területű nádasba fognak beleönteni egy eszetlen összeget, 760 millió forintot.

Harminc évvel ezelőtt még horgásztak a tóban, mellette volt a gyógyvizes strand, kempinggel. A tó azonban kiszáradt, mocsár, majd nádas lett a helyén, víznek már régen nyoma sincs. A strandnak sem jöttek össze a dolgok, tíz éve zárt be, azóta az állagmegóvással sem sokat törődtek.

Most az egész területet rendbe akarják tenni, és a fejlesztési államtitkár, nem mellesleg helyi fideszes országgyűlési képviselő (Heves megyei 3. választókerület), Szabó Zsolt előtt nincs lehetetlen, ha EU-s pénzekről és Heves megyéről van szó – főleg, hogy a régiós központ Hatvanra már nem kell figyelni, mehet máshová a támogatás.

Szabó tavaly májusban jelentette be, hogy ajándékot hozott a városnak, összerakott egy kétmilliárdos csomagot, amiből megújítják a strandot, a kempinget és a tavat, plusz uszodát és civil színpadot építenek.

Mellékes, de a „pénz összerakásáról" szóló fenti nyilatkozat idején a pályázatokat még ki sem írták, a város közgyűlése is csak augusztusban szavazta meg, hogy egyáltalán indulnak a pályázaton. Értesüléseink szerint – óriási meglepetés – Heves meg is nyerte az összegeket, legalábbis a tóra mindenképp, két pályázaton 760 milliót.

Ötször ekkorát feleennyiből

A TOP (Terület- és településfejlesztési Operatív Program) EU-s pályázatokról van szó, az egyik egy 530 milliós „Zöld város”, a másik egy 230 milliós ökoturisztikai projekt, mindkettő önrész nélküli, szaknyelven 100 százalékos intenzitású.

Ez az összeg rengeteg egy ekkora, fővárosi feneketlen-tónyi területre. Mutatunk néhány összehasonlítást, mekkora pénz 760 millió forint:

A tiszaalpári Nagy-tó körülbelül ötször ekkora, és 358 millióból csinálták meg nemrég nulláról, költősziget-kialakítással együtt. A százszor ekkora kaposvári Deseda-tó környékére 2014-ben nem egész 700 milliót költöttek. Ott a projektbe belefért két híd, egy látogatóközpont, óriási akvárium, tanösvény, vízi játszótér, 14 kilométer kerékpárút, egy biciklikölcsönző és egy kilátó, valamint esőbeállók a tó körül. A hatvani cukorgyári tó 20 hektáros részét 186 millióból rakták rendbe tanösvénnyel együtt, ez a terület legalább tízszer, de inkább tizenötször akkora, mint a Vicán-tó. Debrecenben a Békás-tó projektje kétmilliárd volt, de ott gyakorlatilag az egész Nagyerdőt helyretették, építettek szabadtéri színpadot, ködszínházat, kondiparkot, játszóteret, tanösvényt, és egy mélygarázst is.

Hevesen ebből a 760 millióból a tervek szerint szintén jut majd tanösvényre, padokra, asztalokra, játszótérre és egy fogadóépületre, amelyben „interaktív programelemeket helyeznek el". A projekt fő célja a közúton amúgy csak 10 kilométerre lévő Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet élővilágának bemutatása, fő célcsoportként az iskolásokat megcélozva.

A kétmilliárdból így kizárásos alapon 1,3 milliárd megy majd a strand felújítására és az uszoda megépítésére. Utóbbit már el is kezdték előkészíteni, a beruházás tervezett helyén lévő öreg házakat megvette, és már le is rombolta az önkormányzat.

Térdig érő gumicsizmás legény közelít meg minket hirtelen a temető felől, nem sokat tud a dolgokról, de hogy fejlesztés lesz, azt hallotta. Nem is akárkitől: a polgármester hívta össze állítása szerint a szomszédságot, hogy tájékoztatást adjon a környék megújításáról. Ennél többet azonban hiába kérdezünk, látszik, hogy nem a részletek felidézése az erőssége. Annyit azért még megtudunk, hogy a pletyka szerint jól jártak azok, akiknek a házait megvette az önkormányzat az uszodaprojekthez.

A börtön ablakából

Nyüzsgés mindenképpen lesz majd a tó körül, ám nem biztos, hogy a turisták miatt. A pályázatban nincs róla szó, de közvetlenül a terület mellett épül egy 500 férőhelyes börtön, vagy ahogy a helyi újság írta, egyenesen börtönnegyed, amely 250 embernek ad majd munkát, és amely ellen emiatt – a helyszíni beszélgetéseink alapján – a hevesieknek nincs kifogásuk, sőt, örülnek neki. Egyelőre csak a közmű-előkészítések látszanak, vadiúj tűzcsap, sárga szalag a nád közepén, vagy épp friss gödörben árválkodó vezetékek.



De ne legyünk igazságtalanok a Vicán-tóval, a hevesiek nagyon várják a fejlesztést. Nem is igazán a tó van benne a köztudatban, találkoztunk a városban olyannal is, aki nem is hallott erről a projektről, sokkal inkább a strand újranyitásának és az uszoda megépítésének örül.

A helyiek szerint a strand gyógyhatású vizét régen szerették a turisták is, a felesleges víz pedig épp a Vicán-tóba ment bele, így valamiféleképp össze volt kötve a két terület. A közvetlenül a nádas mellett lakó Laci bácsi ottjártunkkor azt mondta, még emlékszik arra, hogy a nyolcvanas években pecázott a tóban, és szívesen visszatérne, de megmaradt benne az is, hogy hányszor, hányféleképp ígérték meg a fejlesztéseket, amikből aztán nem lett semmi, úgyhogy ő egyelőre óvatos az örömmel. És hát ha valaki nagyon akar pecázni, az Heves másik felén, Alatkán jó pár bányató közül választhat, amelyek kiépített infrastruktúrával várják a horgászokat.

Megkerestük Sveiczer Sándort, Heves polgármesterét, és megkérdeztük tőle, hogy pontosan mire mennyit költenének, reálisnak tartja-e, hogy ez a befektetés visszahozza az árát, vagy legalábbis észrevehető módon felfuttatja a turizmust egy apró tónál, amely mellett épp most épül börtön. Meg azt is, hogyan lehetséges, hogy a fejlesztést már azelőtt bejelentette Szabó Zsolt államtitkár, hogy a pályázatot kiírták volna.

Válaszok egyelőre nem érkeztek a kérdéseinkre. Ugyanezeket kérdeztük meg Szabó Zsolttól is, plusz még azt, hogy választási pénzosztásnak tekinti-e a projektet. Várjuk a válaszát.

