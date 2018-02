Régen került ellenzéki miniszterelnök-jelölt ilyen közel Orbánhoz

Figyelemre méltó adatot publikált múlt héten a Medián a politikusok népszerűségi listájáról. A kutatócég azt mérte, hogy Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje személyesen igencsak jól jött ki a két párt megállapodásából.

A legutóbbi, novemberi felmérés óta Karácsony ismertsége 12, népszerűsége pedig 10 százalékponttal nőtt, a népszerűségi listán be is érte Orbán Viktort. Karácsony a politikai pályafutása előtt épp a Mediánnál dolgozott, de nem ez a kutatócég az egyetlen, amely javuló mutatókat mér neki. Több intézet felmérései szerint is ő a legnépszerűbb ellenzéki vezető. Itt egy gyűjtés erről.

A 10 százalékpontos növekedés bőven túl van a hibahatáron, így érdemes utánanézni, pontosan hogy is jött ki ez az adatsor, és a Medián milyen eredményekre jutott még a jelenlegi miniszterelnök-jelöltekkel kapcsolatban.

Az Indexhez el is jutott a részletes kutatási eredmény, ennek fontosabb tanulságait szedtük össze, és meg is kerestük vele Hann Endrét, a Medián vezetőjét. A kutatásból a következők állapíthatók meg.

1. Régen volt ilyen népszerű egy balos politikus

Karácsony a Medián népszerűségi listáján 46 százalékon áll, holtversenyben Orbán Viktorral. Érdemes ezt a 46 százalékot úgy nézni, hogy a Mediánnál baloldali-liberális politikus Szili Katalinon kívül legutóbb 2006-ban állt ezen a szinten (Szili népszerűségéhez hozzájárult, hogy a jobbos szavazók jellemzően nem pontozták le.)

Az elmúlt évek miniszterelnök-jelöltjei, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Vona Gábor esetében 40 százalék volt a csúcs, Szél Bernadett 42 százalékig tudott felkapaszkodni (Botka mindössze 34-ig jutott) ezen a listán.

Hann Endre erről azt mondta, a népszerűséget azzal a kérdéssel mérik, hogy a választó mennyire látná szívesen fontos politikai szerepben az adott politikust. Karácsony Gergely magas pontszámának az a magyarázata, hogy jelenleg a kutatás szerint a legintegratívabb ellenzéki vezető: „Saját (MSZP–Párbeszéd) szavazótáborának 92, a DK-sok 81, az LMP-sek 69 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben, de a párt nélküliek 44 és a fideszesek 26 százalékának a szimpátiáját is élvezi. A többi ellenzéki párt szavazóbázisában és a bizonytalanok között a miniszterelnök-jelöltként is neki a legmagasabb a támogatottsága az ellenzéki versenytársaihoz viszonyítva."

2. De messze nem gondolják olyan alkalmasnak, mint Orbánt

A hízelgő népszerűségi eredményt némileg árnyalja, hogy az alkalmassági kérdésnél Karácsony jócskán elmarad a miniszterelnöktől. Itt 100-as skálán 47-34-re marad alul Karácsony Orbánhoz képest (az emberektől azt kérdezték, mennyire tartják alkalmasnak miniszterelnöknek az adott politikust). Ez persze nem meglepő, hiszen ritka kivételtől eltekintve a hivatalban lévő miniszterelnök alkalmasságát nehéz kétségbe vonni.

Karácsonyt viszont vigasztalhatja, hogy tavaly június óta 11 százalékpontot emelkedett ezen a listán, illetve hogy a többi ellenzéki kormányfőjelölt még nála is alacsonyabb pontszámmal áll: Szél Bernadett 28, Vona Gábor 27, Szigetvári Viktor 19 pontot kapott. Gyurcsány Ferenc, aki a DK listavezetője, nem miniszterelnök-jelöltje, 24 százalékot kapott.

De vajon a szavazók személyes népszerűség vagy alkalmasság alapján választanak? Hann Endre erre azt mondta, hogy alapvetően a személyes szimpátia határozza meg a megítélést, de a tudatosabb választók a döntő pillanatban nyilván az alkalmasságot, a kormányzóképességet is figyelembe veszik. „A tapasztalat nagyon nagy súllyal esik a latba, és igaz, hogy Karácsony meglehetősen fiatalnak számít a mezőnyben, de vitathatatlan, hogy zuglói polgármesterként nem túl könnyű négy év áll mögötte, tehát nem nevezhető zöldfülűnek" – mondta a Medián vezetője.

3. Egy párharcban Karácsony közelítené meg legjobban Orbánt, de nagyon kikapna

A Medián hipotetikusan azt is megmérte, hogy egy párharcban hogy teljesítenének a miniszterelnök-jelöltek Orbánnal szemben. A kérdés már csak azért is hipotetikus, mert nem személyekre, hanem pártlistákra, képviselőkre szavazunk (ők választják a miniszterelnököt), arról nem is beszélve, hogy az ellenzéki oldalon lassan több a pártlista, mint a szavazó (noha a listavezetők rajta lesznek a szavazólapon).

A vagy-vagy kérdésre adott válaszokból viszont leszűrhető, hogy potenciálisan mekkora szavazói réteget tud egy adott jelölt elérni. Ha tehát az a kérdés, hogy Orbán vagy Karácsony, Orbán 44-27-re nyerne. A többiek vagy nem tudják, vagy nem mondják, esetleg otthon maradnának. (Tavaly ősszel még csak 18-at ért el Karácsony, tehát jelentős a javulás.) De a kutatásból látható a többi jelölt eredménye. Orbán mindenkit rommá verne, de nem ugyanolyan mértékben, egyértelműen Karácsony tudta a leginkább megközelíteni a miniszterelnököt – ráadásul ő volt az egyetlen, aki a bizonytalanok között felül tudta múlni Orbánt (21-19-re).

Orbán–Karácsony 43-27

Orbán–Szél 43-22

Orbán–Vona 43-21

Orbán–Gyurcsány 44-19

4. DK-sok és LMP-sek többsége beállna Karácsony mögé

Az ellenzéki pártok folyamatosan mérik az igényt az összefogásra. Ezekből az szokott kijönni, hogy választói szinten jóval nagyobb igény van az összefogásra, mint a pártok, pártvezetők szintjén. Most sincs ez másként. A Medián megvizsgálta hogy az ellenzéki szavazók mit gondolnak arról, be kellene-e állnia a többi pártnak Karácsony Gergely mögé most, hogy ő lett az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Eszerint

az MSZP–Párbeszéd-szavazók 96 százaléka szerint a többieknek be kellene állniuk mögé. Ez nem meglepő, a két párt a közös listát szorgalmazza hetek óta).

A DK-szavazók 76 százaléka szerint minden ellenzékinek támogatni kéne Karácsonyt, 19 százalék szerint nem. Ez már meglepőbb, hiszen a DK-s politikusok a külön lista mellett érvelnek.

támogatni kéne Karácsonyt, 19 százalék szerint nem. Ez már meglepőbb, hiszen a DK-s politikusok a külön lista mellett érvelnek. Az LMP szavazók 53 százaléka szerint be kellene állni Karácsony mögé, 35 százalék szerint nem. Ez szintén figyelemre méltó, hiszen az LMP vezetői a teljes különállás mellett vannak.

A Jobbik-szavazók nagyon megosztottak: 43 százalék szerint támogatni kellene Karácsonyt, 42 szerint nem. Ez eléggé meglepő, ezek szerint a jobbikosok közel fele valamennyire szimpatizál Karácsonnyal.

A fenti számok mellett azért nem árt elfelejteni, hogy az ellenzéki szavazók nagyon összefogáspártiak, vagyis feltehetően a többi párt miniszterelnök-jelöltje is tudna szavazatokat szerezni más pártok szimpatizánsaitól.

Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Huszti István / Index.