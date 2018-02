Soron kívül ellenőrzik a ferihegyi repteret a sok lopás miatt

Ahogy arról beszámoltunk, az utóbbi időben szétlopták az utasokat Ferihegyen, ezzel párhuzamosan a Budapest Airport elhárította a problémát, mondván, alvállalkozók kezelik a poggyászokat. Január 19-én a budapesti dél-koreai nagykövetség nyilvános Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a Liszt Ferenc repülőtéren elharapódzott poggyászfosztogatásokra, miután többeknek eltűntek a dolgai. De aznap este több magyar utast is megloptak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium most közleményben közölte, hogy

Soron kívüli hatósági ellenőrzést fognak tartani a fővárosi repülőtéren.

"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az utasok poggyászainak kezelésére engedéllyel rendelkező, a légitársaságok által megbízott földi kiszolgáló szervezetek soron kívüli hatósági ellenőrzését rendelte el 2018. február 5-én"

- áll a közleményben.

Azt is írják, az ellenőrzés kiterjed az engedélyes szervezeteken túl valamennyi érintett alvállalkozóra, és arra is, hogy az üzembentartó Budapest Airport Zrt. a munkavállalók repülőtérre történő be- és kilépése során milyen biztonsági intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy megakadályozza a forgalmi előtéren és a poggyászosztályozó területeken megvalósuló bűncselekmények elkövetését.

"A soron kívüli vizsgálat tavasz elejére várható eredményétől függően a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és bontatlanul, azok tartalmát, értéktárgyaikat hiánytalanul kapják vissza" - írják.