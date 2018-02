Újabb poggyászt nyitottak fel a Liszt Ferenc reptéren

Soron kívüli hatósági ellenőrzést rendelt el a Liszt Ferenc repülőtéren a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a poggyászfosztogatások miatt, írja a 444.hu. A földi kiszolgáló cégek munkáját és az egész Ferihegyet üzemeltető Budapest Airport gyakorlatát is vizsgálni fogják.

Mi is csapattal jöttünk a Qatar Airways reggeli járatával, ami 5:20-kor szállt le, a csomagokat 6:10-kor kezdték kiadni, úgy, hogy közben más járat akkor nem is érkezett a reptérre. Az egyik barátom csomagját felnyitották, hiába volt számzárral lezárva, arra se vették a fáradságot, hogy visszahúzzák teljesen a zipzárt. Külön érdekesség, hogy a légitársaság személyzetének csomagjai 5:45-kor már kijöttek, utána kellett még idő /25 perc/, amíg a többi csomagot átkutatták – gondolom én…

- írta a 444-nek egy áldozat.

Január 19-én a budapesti dél-koreai nagykövetség nyilvános Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a Liszt Ferenc repülőtéren elharapódzott poggyászfosztogatásokra, miután több koreai utas értékei is eltűntek a budapesti repülőtéren. A 444 aztán felgöngyölítette az ügyet, és kiderült, hogy a január 19-ről 20-ra virradó éjszakán több külföldi utast is megloptak Ferihegyen, valamint egy magyar házaspárt, akiknek az eljegyzési és a karikagyűrűjük is elveszett.

Így működik a rendszer

A repülőteret a Budapest Airport nevű cég üzemelteti, ők a felelősek az egész infrastruktúráért és a reptérfejlesztésért, de a csomagokat elsősorban nem a cég kezeli, azok célba juttatásáért pedig a légitársaságok felelnek. Így a feladatért a repülőtéren működő és egymással versenyző földi kiszolgálók küzdenek meg egymással. Budapesten ezek a:

a török Celebi,

a Malév Ground Handling,

a skót Menzies

és a magyar magántulajdonban lévő Budport.

Ha Budapesten kifosztották a csomagokat, akkor az esetek túlnyomó többségében jó eséllyel e négy cég valamelyik munkatársa tette. A földi kiszolgálók embereinek az ellenőrzéséért pedig az őket foglalkoztató cégek, a reptéri rendőrök és a Budapest Airport a felelősek, írja a 444.

Nehéz ellene tenni

A becsekkoló pultnál a légitársaságunk szerződéses földi kiszolgáló partnerének embere veszi el a bőröndöket és teszi a szállítószalagra. Amíg a csomag a szalagon halad, addig a Budapest Airport (BA) felelősége, ezért a BA nemcsak bekamerázta, hanem olyan technikával is felszerelte, ami rögtön jelez, ha egy poggyász kicsit is elmozdul a normális útjához képest. Persze előfordul, hogy például biztonsági okokból, egy rendőr kötelező jelenléte mellett kinyitnak egy bőröndöt, de ezt egy cédulával jelzik és az esetről dokumentáció is készül.

A szalag végén van egy rakodó, itt kapcsolódnak be a földi kiszolgálók emberei, akik a csomagokat bepakolják a gépekbe, és itt van is elég idejük és alkalmuk a csomagok kifosztására.

Az ilyen esetek kívonosak és nagy visszhangot keltenek, de nehéz ellenük bármit is tenni, ugyanis mindez hatalmas befektetést jelentene a résztvevőktől, amit végül ugyis az utasoknak kellene megfizetnie. A prémium légitársaságok például be tudják építeni az áraikba a plusz kontrollt, a mezeiek és a fapadosok nem, hiszen a közönség már megszokta, hogy repülni nagyon olcsó, írja a 444.

A reptérüzemeltető BA is munkába állíthatna plusz ellenőröket, de ez is jókora befektetés lenne, ahogy a repülőtér méretei miatt a totális bekamerázás sem életszerű és szintén igen drága lenne. A földi kiszolgáló cégek is alkalmazhatnának ellenőröket, biztonsági technológiát vagy szigorú emberszűrést, de manapság már munkaerőt is nagyon nehéz találni erre a nem jól megfizetett fizikai munkára, nemhogy igényesen szűrni azt.

Az ügyre a repteret üzemeltető Budapest Airport is reagált a Facebook-oldalán: