Nem kivonultak, el sem mentek Németh Szilárdék a nemzetbiztonsági bizottság ülésére

Először január 25-én vonult ki a nemzetbiztonsági bizottság reggeli üléséről Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke, mondván, nem fog olyan ülésen részt venni, amin jelen van Szél Bernadett, aki „a Soros-hálózat része". Németh Szilárd után elhagyta az ülést Csizi Péter, Lezsák Sándor és Móring József KDNP-s képviselő is, így a kormánypárti képviselők távozása után a bizottság határozatképtelenné vált.

Most a Fidesz közleményt adott ki, hogy képviselői el sem mennek a bizottság ülésére.

Azt írják: „Soros még nem, de az emberei már a Nemzetbiztonsági bizottságban ülnek. Szél Bernadett újabb bizonyítékát adta annak, hogy a Soros-hálózat zsebében van. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának tagjaként azt kezdeményezte, hogy a testület decemberi ülésén a titkosszolgálatok által részben bemutatott Soros-hálózatról szóló jelentést és dokumentumokat teljes terjedelmükben adják ki neki. A titkosszolgálatok ezt nemzetbiztonsági okok miatt elutasították, de Szél Bernadett most Molnár Zsolton, a bizottság szocialista elnökén keresztül próbálkozik." Hozzáteszik, nem tudhatják, hogy az információkat mire akarja használni Szél. Summa summarum: nem vesznek részt az ülésen.

A Fidesz tehát felháborítónak tartja, hogy Szél szeretné megismerni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a kormány állítja, hogy létezik a Soros-terv, illetve milyen veszélyes az úgynevezett Soros-hálózat.

Szél Bernadett a bizottsági ülésen elmondta: nem igaz, amit a Fidesz írt. Nem igaz, hogy a titkosszolgálatok elutasították a dokumentumok kiadását Szélnek, a valóság az, hogy éppen a nemzetbiztonsági bizottság kérhetné ki a dokumentumokat, és azokba a bizottság tagjai beletekinthetnének. Mivel a bizottság kormánypárti többséggel működik, így azzal, hogy blokkolják a bizottság működését, gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy a bizottság tagjai betekinthessenek ezekbe a dokumentumokba.

Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke hozzátette: szánalmas mellébeszélés folyik a kormánypártok részéről. Szerinte azért blokkolják ezeket az információkat a bizottság munkájának ellehetetlenítésével, mert tudják, ha kiderülne az igazság, tragikomédiába fordulna át az, amit évek óta mondanak.

Szél a meghiúsult bizottsági ülésen azt kérte a bizottság elnökétől, vesse latba befolyását, hogy véget vethessenek a kormánypártok által kialakított helyzetnek. Megismételte: mindenkinek joga van a nemzetbiztonsági bizottság ülésén részt venni, akik tagok, és így átestek az átvilágítotáson. Ezzel, amit a Fidesz most művel, Magyarország kiiratkozik a demokratikus országok sorából.

Molnár Zsolt még kampányolt mellé egy kicsit. Azt mondta, ez az egész maximum április 8-ig fog tartani, amikor ugyebár leváltják a kormányt, és onnantól, ha Szélék is támogatják Karácsony Gergely kormányát – akár koalícióban –, új világ jön.

A meghiúsult bizottsági ülés után sajtótájékoztatót tartott Szél Bernadett és Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos tagja is. Az LMP-s politikus arról beszélt, az ország közös érdeke, hogy a bizottság működőképes legyen, annak blokkolásával Magyarország nemzetközi és hazai érdekei lesznek kárvallottak.

A parlamentarizmus történetében nem volt olyan, hogy kormánypártok erőfölénnyel visszaélve ellehetetlenítették volna ennek a bizottságnak a működését

– mondta Szél, aki szerint érthető, hogy menekülnek, hiszen számukra kellemetlen kérdések hangoztak volna el, például hogy volt-e nemzetközi nyomásgyakorlás, amikor a kormány befogadott 1300 menekültet.

Mirkóczki Ádám pedig arról beszélt, hogy a fideszes képviselők azért is blokkolják a bizottság munkáját, mert nem csak a fentebb említett témákban kapnának nekik kellemetlen kérdéseket. Például az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjének azt a kérdést is feltették volna az Elios-botrány miatt, hogy zsarolható-e a miniszterelnök valamelyik családtagjával vagy az ahhoz köthető korrupcióval.

A január végi ülés összehívását – amiről kivonultak a fideszesek – az MSZP kezdeményezte azután, hogy Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár a Times of Maltának azt mondta: tavaly 1294 menekültet kellett befogadni az országba, de ezzel a kormány nem állt ki a nyilvánosság elé. Az MSZP szerint ezzel a kormány tulajdonképpen titokban végrehajtotta azt a „Soros-tervet", ami ellen minden eszközzel kampányol. Molnár Zsolt az Atv.hu-nak azt is mondta: a titkosszolgálati vezetők eddigi beszámolói szerint nincs Soros-terv.

Németh Szilárd, a Fidesz és a kormányközeli média hetek óta arról beszél, hogy Szél Bernadett Soros embere, bár az utóbbi időben megfejelték azzal az állítással is, hogy a párt meg közben Simicskáé, szóval egyelőre nem világos, mi a helyzet. Szélt kabuli születésű szakértőjével is támadták, akinek átvilágításánál az jött ki, hogy nem mehet be a bizottság zárt üléseire. Mióta jól használható a sorosos, nemzetbiztonsági kockázatos fideszes lejáratásban, azóta használják is a szakértőt ehhez, míg korábban sem akkor nem volt vele gond, amikor a Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnál, sem pedig amikor a Magyar Honvédségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak dolgozott.

A január végi bizottsági paródia után a bizottság elnöke, amellett, hogy beígérte, levelet ír Soros Györgynek, azt is bejelentette, hogy ismét összehívja a bizottságot. Ezzel próbálkoztak be most csütörtökön, ami a hiányzó kormánypárti képviselők miatt ismét határozatképtelen lett. Az egész hisztiről itt tud bővebben olvasni .