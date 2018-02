Orbán: Önkormányzati leépítés? Fake news, marhaság, szamárság, álhír!

Orbán Viktor miniszterelnök és Kósa Lajos miniszter is részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetségének 51. közgyűlésén Veszprémben, ahol a legnagyobb városok polgármesterei találkoztak.

Orbán: Fake news az önkormányzati leépítés terve

„Ritkán szoktam eljönni a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésére, de most választások lesznek, ez különösképpen fontossá teszi a találkozót” – mondta Orbán Viktor. A kormányfő arra kérte a polgármestereket: hívják fel a választók figyelmét, hogy „nagyszerű dolog, fontos és szép pillanat következik”, a szabad választásról ugyanis 1990 előtt csak álmodhattunk. „Nem volt olyan régen a kommunista diktatúra, amikor szó sem lehetett erről.”

Orbán ezután a közgyűlés helyszínét, Veszprémet méltatta, ott ugyanis szerinte a vezetés (fideszes természetesen) komoly dolgokat ért el: például 1,64 százalék a munkanélküliség, vagyis itt a „kőkemény valóságban is talál munkát, aki dolgozni akar”. Orbán kitért arra is, hogy bár elvesztették az időközi választást 2015-ben Veszprémben (Kész Zoltán nyert), ennek ellenére is betartják az ígéreteket, és megépül az akkor beígért uszoda.

Orbán cáfolta azokat a híreket, miszerint a kormány a választások után az önkormányzatiság „leépítésére készül". Mi is írtunk arról, hogy az ellenzék rendesen rárepült a témára. Orbán szerint a kistelepülésekkel kapcsolatban terjedt el a „rémhír", hogy ott nem is lesz önkormányzatiság, de a tervei szerint a 2000 fő alatti településeken is választhatnak majd önálló vezetőket az ott élők.

Tehát bármilyen hírt is hallanak erről az emberek, bármilyen levelet is kapnak az ellenzéktől a kistelepülési polgármesterek (a Jobbik küldött leveleket),

az önkormányzati leépítés nem felel meg a valóságnak, fake news, marhaság, szamárság, álhír

– ismételgette Orbán Trump kedvenc fordulatait. (Az amerikai elnök rendszerint fake newsnak minősíti, ha valamilyen hírrel, írással elégedetlen, még díjat is alapított a Fake News Médiának.) Korábban a Fidesz is ostobaságnak nevezte, hogy a kistelepülési polgármesteri posztok megszüntetésére készülnek, de ez az első alkalom, hogy a kormány vezetője is kizárta ennek a tervnek a lehetőségét.

Orbán a beszéde második felében arról beszélt, miért veszélyes a bevándorlás, és miért nem akar részt venni ebben az ország. Ez a rész nem tartalmazott újdonságot Orbán eddigi álláspontjához képest.

Szita: Régen volt akkora egyetértés, mint a Soros-terv elutasításában

Orbán legutóbb 2011-ben vett részt a közgyűlés ülésén, ahol abban állapodtak meg, hogy újragondolják az állam és az önkormányzatok együttműködését. Ezután jött létre az új önkormányzati törvény (Mötv.), amely Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerint azóta „nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá" tette a települések gazdálkodását.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Kaposvár polgármestere (Fidesz-KDNP) a szövetség 51. közgyűlésén a veszprémi polgármesteri hivatalban 2018. február 8-án

Szita a közgyűlést megnyitó beszédében kiemelte az önkormányzatok adósságának kormányzati átvállalását és a kormány Modern Városok Programját, amelyet az elmúlt száz év legjelentősebb önkormányzati programjának nevezett, és amelynek újdonsága, hogy

nem Budapestről mondják meg, miért lesz jobb a városainkank és a térségeinknek.

Szita ezután hirtelen áttért a kormányzati politika fókuszában álló migráció kérdésére, és arról beszélt, hogy a települések visszautasítják a betelepítést, a kvótát, mert „mi polgármesterek tudjuk, mi a feladatunk." Szerinte régen volt ilyen egyetértés a települések között, mint a Soros-terv elutasításában.

Kósa Lajos: Ezeréves ígéreteket valósít meg a kormány

Kósa Lajos modernváros-miniszter szintén dicsérte a kormány programját, amely „a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program”. Szerinte azért nem volt korábban ilyen program, mert nem volt rá pénz. Most viszont hazai forrásból tudunk fejleszteni, és bár az EU-forrás „nagyon derék”, de az EU meghatározza, mire ad pénzt az alapján, mit tart helyesnek.

„Örülünk a pénznek, tévedés ne essék, de kellő kreativitással kell értelmezni a fejlesztési célokat, hogy ne legyen kötöttség" – mondta Kósa, aki nyilván olyan kreativitásra célzott, mint a kilátónak kikiáltott buszmegálló. A miniszter szerint azonban a mostani kormányzati támogatással „ezeréves ígéreteket tudnak megvalósítani”. Példaként említette a veszprémi viaduktot.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Megyei Jogú Városok Szövetségének 51. közgyűlésén a veszprémi polgármesteri hivatalban 2018. február 8-án. - fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)