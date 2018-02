Elfogadták a választási megállapodást az MSZP és a Párbeszéd között

A Budapesti Kongresszusi Központban tartotta meg az MSZP a kampánynyitó kongresszusát, amelyen kiosztották párt országos listáját, illetve megszavazták, hogy ki lesz az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az idei választásokon.

Ahogyan azt még pénteken megírtuk, ezzel a listával megy neki az MSZP-Párbeszéd az idei választásnak, amelyben egy helyet kaptak a Liberálisok is, akikkel még az utolsó pillanatban is izmoztak a szocialisták. Azonban önálló pártként nem szerepelnek majd a szövetség listáján, és a párt elnöke, Fodor Gábor sem kapott befutó helyet a közös országos listán, helyette a 15. helyen Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője került fel.

A megállapodás szerint a Párbeszéd képviselőjelöltjei indulnak Budapest 1-es (V. kerület), 10-es (III. kerület), Hajdú-Bihar megye 5-ös (Hajdúszoboszló) és Fejér megye 3-as (Bicske) választókerületében, az országos listán pedig az 1., 11., 19., 33., 44., 55., 66., 77., 88., 99. és 110. helyen szerepelnek a Párbeszéd politikusai. A kongresszus az országos listát 164 igen, 42 nem szavazattal és 21 tartózkodással hagyta jóvá.

A Párbeszéd és az MSZP közös listáját Karácsony Gergely vezeti, őt követi Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Hiller István, a választmány elnöke. A sorrend aztán így folytatódik:

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke,

Tóth Bertalan parlamenti frakcióvezető,

Gőgös Zoltán elnökhelyettes,

Tóbiás József volt pártelnök, pártigazgató,

Mesterházy Attila volt pártelnök,

Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke

Gurmai Zita volt európai parlamenti képviselő.

Ezután jöttek a beszédek, amiket Hiller István nyitott meg, többek között egy olyan mondattal, hogy "Csak köztársasági elnökünk van, köztársaságunk nincs", majd Szabó Tímea, őt követően pedig Gőgös Zoltán beszélt. Utóbbi szerint mára annyira rossz lett a helyzet, hogy már a város eteti a falut, a kis fióka pedig Londonból a szüleit. "Szégyellje magát Orbán Viktor, hogy ilyen helyzetet teremtett. Egymillió hektár állami erdővel otthon megfagynak az emberek" - mondta, majd azt ígérte, hogy kormányra kerülésük esetén elfogják takarítani a kiskirályokat és spekulánsokat vidékről.

Ezután Tóth Bertalan és Mellár Tamás közösen mentek fel színpadra. Tóth ugyebár Mellár javára lépett vissza Pécsen, ahol már kilenc párt támogatja Mellár indulását. Tóth azzal kezdte, hogy Pécset most egy dilettáns, rablógazdálkodást folytató párt vezeti, és a választók azt üzenik, hogy változást akarnak. Ezért is köszönte meg Mellárnak, hogy elvállalta az indulást. Ezután Mellár beszélt, aki az egész kongresszus legértelmesebb beszédét mondta, ami abból a szempontból sokat mondó, hogy úgy szólalt fel, hogy hivatalosan nem vállalja fel az MSZP logóját és abszolút függetlenként indul a választáson. Mellár többek között arról is beszélt, hogy nem csak indulni, hanem győzni is akar, és ezért mindent megfog tenni. Szerinte a jövőben széleskörű összefogásra van szükség, aminek az egyik alapja lehet a mostani MSZP-Párbeszéd összefogás. "Nincsenek baloldali vagy jobboldali problémák, csak nagyon súlyos problémák Magyarországon" - mondta, majd kitért arra is, hogy például egy egészségügyi reformhoz egy minél szélesebb körű, baloldali és jobbdoldali szakértői bázis kell. "Véget kell vetni a Déva vára típusú törvénykezésnek, hogy amit az egyik kormány létrehoz, azt a következő meg lebontja".

Őket Magyar György és Harangozó Gábor követte. Utóbbi arról beszélt, hogy nem akarja, hogy olyan pofátlan, illiberális diktatúrában nőjenek fel a gyerekei, mint ami most itthon megy. Ezután pedig a civilben jogász Magyar György részletezte, hogy mekkora károkat okozott a Fidesz a jogállamban, a választási rendszerben, majd odaszúrt egy kicsit az MSZP-vel való összefogástól ódzkodó LMP-nek is, miszerint nem most van itt az ideje a különcködésnek. "Ha ezt nem értik meg, akkor nem akarnak változást".

Később újra beszélt Hiller, majd Kunhalmi Ágnes. Utóbbi kifejezetten átszellemülten, indulatosan beszélt, leginkább arról, hogy a hit és a jövő nem a jobb, hanem a baloldalon van, és a szocialisták ezután a hét nehéz ellenzéki év után is itt vannak. Később végig Orbán, a Fidesz és az új szélsőjobb politikáját kritizálta, és arról beszélt, hogy nem jött össze a lázadás éve Európában, nem jött létre a magyarhoz hasonló illiberális demokrácia más európai országban.

Molnár Gyula egy új baloldali párt felépítését ígéri, ha kormányra kerülnek, majd az esélyekről kezdett el beszélni. "A változást akarók többen vannak, de nem tudják még kihez, mihez, milyen közösséghez csatlakozzanak. Most már látják" - utalt az MSZP-Párbeszéd összefogásra. Molnár szerint a mai Fidesznek már csak az számít, hogy még egy helikoptert vehessenek, még egy medencét építhessenek a házukba. Ezután nagy köszönőbeszédet mondott a párt politikusainak, de legnagyobb tapsot az Elios-botrányt felszínre segítő Radócz Zoltán, illetve Kósával szemben induló Gurmai Zita kapta. Az mondjuk kicsit kínos volt, amikor új fiúként mutatta be a Tatabányán induló Fekete Miklóst, és közönség jobb oldalához beszélt hozzá, a valódi Fekete Miklós a terem másik oldalában integetett, hogy hahó, itt vagyok. Végül Molnár még arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad elhinni, hogy a Fidesz már megnyerte ezt a választást, majd felkonferálta Karácsony Gergelyt.

Karácsony egy ügyes csellel vezette fel a beszédét, egy felfelé ívelő, Unióba kerülő országról, amit majdnem összeroppantott a gazdasági válság és csak az IMF hitel mentette meg, majd százezrével kezdtek elmenni a fiatalok, hogy aztán felbukkanjon egy baloldali polgármester, aki elkezdte újra felépíteni az országot. Ez Portugália, és Karácsony egyértelmű párhuzamot húz önmaga és az MSZP-P, illetve a mostani portugál kormány közé. "A hatalomból pénzt csinálnak, a pénzből hatalmat, hogy aztán a hatalomból megint pénzt csináljanak" - kezdett el a Fideszről beszélni Karácsony.

Ezután érintette az egészségügy, az oktatás lehangoló helyzetét, a nyugdíjemelések alacsony szintjét (itt volt a legnagyobb taps) és azt, hogy a szegények ma már megfagynak otthon. "A Fidesz lerombolta a demokráciát és egy illiberális áldemokráciát hozott létre" - mondta Karácsony kicsit belegabalyodva az illiberális szóba, ahogy ez történt az összes megszólalóval. Ha illiberális demokráciát nem biztos, egy kemény nyelvtörőt azért már sikerült kitalálnia Orbán stábjának.

Karácsony szerint a Fidesz letérdepeltette a magyar fiatalokat a nagytőke előtt azzal, hogy szándékosan szétrombolta az oktatást.

Karácsony programjában azt ígéri, hogy helyrerakják az oktatást, visszaadják a tanárok méltóságát, tényleges tudást adjanak a fiataloknak. "A tudás lesz az új útlevél a jövőben" - mondta. Az oktatást az egészségügy követte, és megemlítette, hogy az Unióban nálunk a legalacsonyabb a várható életkor, éppen ezért fognak véget vetni a rossz minőségű, alulfinanszírozott egészségügynek.

Karácsony szerint a szociális demokrácia alapja az új magyar középosztály létrehozása, amiben benne van mindenki a fiataloktól a nyugdíjasokig. "Csak mi vagyunk azok, akik nem az ellenzéket akarják leváltani, hanem a kormányt" - mondta Karácsony, amiért komoly tapsot kapott, és azzal folytatta, hogy büszke a Párbeszéd és az MSZP összefogására. A beszéde végén felállíttatta az egész termet, hogy közösen mondják el a Nemzeti dalt első sorait.

Nyitókép: Huszti István/Index