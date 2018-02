Véletlenül felépítettek a Lázár-család földjeinél egy kastélyt

A Magyar Narancs még 2017 december végén írt egy Hódmezővásárhely szomszédságában épült impozáns kastélyról, amely körül szinte az összes föld Lázár János családjának birtokába került. Most látványos légi felvételeket is készítettek róla. A kastélyról, amely egy olyan háromezer négyzetméteres területen fekszik, amelyet teljes egészében Lázár édesanyjának földje vesz körbe, Lázár természetesen az ég világon semmit sem tud, ahhoz neki az ég világon semmi köze.

Pedig tudni akár tudhatna is róla, és nem is feltétlenül csak azért, mert egy megépült kastély körül vásárolta fel darabonként a Lázár-család a földeket, hanem azért is, mert az a Kulik Jenő kezdte el építeni azt 2015 után, akivel Lázár Hódmezővásárhelyen együtt dolgozott, aki Lázárnak rendszeresen adott jogi tanácsokat, akivel a Lázár vezette minisztérium is szerződött. Később a kastély átkerült egy Kulik társtulajdonolta cégbe.

A Narancs azt írja: "az általunk látott földhivatali dokumentumok szerint a vadászkastély egy olyan 3054 négyzetméteres területen fekszik, amelyet teljes egészében Lázár János édesanyjának 1,8 hektáros földje vesz körbe. A miniszter édesanyjához ugyanabban az évben került a föld, amikor Kulik Jenő megvette a vadászkastély területét. Az épületek környezetében további két olyan földrészlet van, amely Lázár édesanyjáé; ezek 2015-ben és 2016-ban kerültek a nevére. Lázár Jánosnak is van olyan földbirtoka, amely majdnem szomszédos a kastéllyal, mi több, a két fia nevén is van ott egy földrészlet".

Hódmezővásárhely, Batida

De azt is hozzáteszik, hogy "a kastélyhoz a közútról egy hatalmas kapun – és egy kocsiban ott ülő biztonsági őrön – keresztül lehet bejutni, amely annak a kerítésnek a része, amelyet a Lázárékhoz tartozó földek egy része köré húztak".

A tavalyi Narancs-cikkben egy ábrán mutatták meg, hogyan kell elképzelni a kastélyt és a Lázár családjának földjeit. Ezt ide kattintva tudja megnézni.

Addig is, nézze meg a szép épületegyüttest: