Migrációval foglalkozik? Nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie

Drámai hangú közleményt küldött az Amnesty International Magyarország. A STOP Soros csomag életveszélyes című írásban felsorolják a problémákat a kedden a parlamenthez benyújtott törvénycsomaggal kapcsolatban.

A magyar civil szervezetek elleni nyílt, jogellenes támadásról van szó.

Azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek az egyik törvénytervezet értelmében “migrációt támogatnak”

kormányzati engedélyt kell kapniuk

nemzetbiztonsági átvilágításon kell keresztül esniük

Ha a szervezet nem tesz eleget az előírásoknak komoly bírságot

az adószámának felfüggesztését és a megszüntetését kockáztatja

„A korábbi alig leplezett kísérletek helyett, amelyek célja a civil szervezetek megbélyegzése és munkájuk akadályozása volt, a kormány most egy olyan teljes pályás letámadást indított, amely a létezésünket fenyegeti” - ezt mondta Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

„Ha elfogadják, a kormány biankó felhatalmazást kap, hogy a legátlátszóbb ürügy alapján célba vegye a civileket. A törvény diszkriminatív, és hazug módon fel akarja osztani a magyar civil társadalmat „jó” és a „rossz” civil szervezetekre." Ők úgy látják, a javaslatnak nincs köze a nemzetbiztonsághoz vagy a schengeni határok védelméhez, viszont el akarják hallgattatni a civileket, "akik a kiszolgáltatott emberek érdekében dolgoznak".

Az egyik törvényjavaslat értelmében a belügyminiszter hatásköre lenne azt eldönteni, hogy ki számít olyan szervezetnek, amely „támogatja a migrációt”. A nemzetközi védelemre szorulók belépése vagy tartózkodása érdekében végzett például kampányolás, a „jogalkalmazói gyakorlat befolyásolása”, információs anyagok készítése, hálózat szervezése vagy önkéntesek toborzása is az ő engedélyéhez lenne kötve. A miniszternek az engedélyezési eljárás során be kell szereznie a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, a teljes folyamat akár kilenc hónapig is eltarthat.

A javaslat szerint az érintett szervezeteknek a külföldi támogatásuk 25%-át kellene „bevándorlási finanszírozási illetékként” befizetniük. Ha ennek nem tesznek eleget, azzal az adószámuk felfüggesztését, bírságot és a működésük megszüntetését kockáztatják.

A törvényjavaslatokat a kormánynak teljes egészében azonnal vissza kell vonnia, szólították fel a kormányt.

Mondja el véleményét az Index tematikus Facebook-oldalán? Csatlakozzon !