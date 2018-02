Helyi óvodások képeivel kampányolnának Újbuda képviselői

Pár napja az egyik újbudai óvodában egy felhívás jelent meg a szülők részére: a faliújságra kihelyezett adatkezelési tájékoztatót aláírva hozzájárulnak, hogy gyerekeikről a különböző rendezvényeken és eseményeken fényképek készülnek, azokat pedig az intézményen kívül más is felhasználhatja. Ezek a valakik pedig

Újbuda országgyűlési- és önkormányzati képviselői.

Az óvodás gyerekekről készülő felismerhető képek nemcsak az intézmény oldalán, hanem a képviselők honlapjain és kiadványaiban, hivatali munkájukról szóló tájékoztatóiban is megjelennének a nyilatkozat szerint.

Ez tehát azt jelenti, hogy Újbuda képviselői óvodás gyerekeket is bevetnének a jelenleg zajló kampányidőszakban.

Megkérdeztük az újbudai önkormányzatot, mit gondolnak arról, hogy a képviselők politikai célokra használnák fel a kisgyerekek képét. Ezt a választ kaptuk:

TEKINTVE, HOGY A GYERMEKEK ESETÉBEN 18 ÉVES KORIG A SZÜLŐ A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, ÚJBUDÁN KÖZVETLENÜL TŐLÜK KÉRTÜNK ENGEDÉLYT, ŐK SAJÁT BELÁTÁSUK SZERINT DÖNTHETNEK ARRÓL, HOGY GYERMEKEIK MIKOR ÉS HOL SZEREPELHETNEK.

Az egyelőre rejtély, melyik párt képviselői pózolnának aranyosan az újbudai óvodás gyerekekkel, erre a kérdésünkre az újbudai önkormányzattól nem kaptunk választ.

Az ünnepségen sem szerepelhet? A 444 azt írta, a hozzájárulási nyilatkozatban az is szerepelt eredetileg, hogy a gyerek csak akkor vehet részt az intézményi programokon, ha aláírja a szülő a beleegyezést a fotózásba. Aztán a lap ezzel kapcsolatos kérdésére az újbudai önkormányzat közölte: "az önkormányzat szándékaival és céljaival ellentétesen értelmezhető a nevelési intézményeknek kiküldött, a szülők által aláírandó nyilatkozat, amelyet a hivatal ezúton is visszavon. A jogi megfogalmazás sajnálatosan együtt kezeli a gyermekek rendezvényeken való részvételét és az ott készülő fotók felhasználását, ami félreértésekre adhat okot. Újbuda önkormányzata új nyilatkozatot küld az intézményeknek. ”

Simicskó: Mi a probléma?

A körzet képviselőjelöltje Simicskó István, aki egyben honvédelmi miniszter is. A politikus egy helyi kiadványban is előszeretettel pózol gyerekekkel, ezt itt írtuk meg. A Magyar Nemzet egy pénteki eseményen kapta el a minisztert, aki azt mondta, semmi kivetnivalót nem talált abban, hogy óvodás gyerekeket használt fel saját népszerűsítése érdekében. Mint mondta, az nem a kampány része, ha egy politikus óvodások társaságában készült fényképeket tölt fel a közösségi oldalára. A lapnak úgy fogalmazott: "ha egy óvodát felújítunk, az egy ünnep az óvoda számára, az óvodások számára és az óvó nénik számára, illetve minden újbudai ember számára is". „Ez nem kampány, ezt mindig így csináljuk, ez munka”, mondta.

A gyereket díszletként és dekorációként használni politikai kampányokban sérti a gyerekek jogait, mert így a politikai játszma és befolyásolás eszközévé válnak, ezt írja a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a kedden kiadott tájékoztatójában.

"Egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal rendelkező állampolgár. Nem lehet kihasználni és politikai előnyökhöz jutni gyerekeken keresztül"

- írja az alapítvány. Ebbe pedig szerintük nem fér bele az, hogy a párteseményeken diákkórusok lépnek fel, hogy a képivselők csokikat és ajándékokat osztogatnak, mikora óvodába látogatnak, vagy hogy a képviselők mosolyogva pózolnak óvodás és kisiskolás gyerekekkel, a képeket meg feltöltik közösségi oldalaikra, vagy azokat újságokban jelentetik meg.

Az alapítvány a tájékozatóban erre vonatkozóan azt írja, ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az óvodák, iskolák és a szülők tudják a különbséget részvétel és kihasználás között, és tudatosan hagyják jóvá a gyerek bevonását. Mivel még nem elég érettek,

A gyerekek nem értik, mibe vonták bele őket.

Kiemelik, a gyerekek nem közszereplők, személyes adataik, a róluk készült képek és videófelvételek a magánéletük része, és joguk van eldönteni, hogy azokat kivel osszák meg. Hogy ezt el tudják dönteni, megfelelően kell őket tájékoztatni. Ebben van hatalmas szerepe az iskolának és a szülőknek. A gyerekkel meg kell értetni, a politikának és pártpolitikának milyen szerepe van a közélet alakításában, és hogy a tüntesések és mozgalomszervezések is ugyanúgy a közélet részei.

Ha nincs teljeskörű tájékozatás, akkor csak befolyásolás van.

A gyermekjogi tájékozatóban leírják, hogy a reklámokat szabályozó médiatörvény is rendelkezik arról, hogy a hirdetések nem használhatják ki a gyerekek bizalmát és hiszékenységét a szüleik és tanáraik felé, óvodákban, iskolákban nincs helye a reklámoknak, ugyanennek kéne érvényesnek lennie a politikára is.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is kiadott egy tájékoztatót a szülőknek arról, mit tegyenek az iskolai pártpolitizálás ellen. Ebben az írják: ha van szülői szervezet az iskolában, az kiadhat állásfoglalást a politikusok "elrettentése" érdekében. Ezt érdemes tudatni az igazgatóval és nyilvánosan közzétenni. Ha egy pártpolitikus kampányolni akar az iskolában, fel lehet hívni a figyelmét az alapvető elvekre.