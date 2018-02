Befejezték a nyomozást: S. Ábel robbanóanyagot is készített

Befejezték a nyomozást és vádemelési javaslatot tettek a rendőrök S. Ábel ügyében, aki 2013-ban egy budapesti gyorsétterem bejáratánál lövöldözött a levegőbe, 2017-ben pedig azért fogták el, mert robbanóanyagot készített otthonában, írja a Police.hu.

A nyomozás adatai szerint a 30 éves férfi tavaly július 27-én újbudai lakásában háztartási vegyszerekből olyan elegyet állított elő, ami robbanóanyagnak minősül. A férfi a veszélyes anyagot egy XI. kerületi erdős területre vitte és otthagyta.

A rendőrök megtalálták a robbanóanyagot az erdőben, és másnap a lakásán elfogták S. Ábelt. A lakásán tartott házkutatás során a nyomozók robbanóanyag előállítására alkalmas eszközöket találtak.

A Fővárosi Törvényszék tavaly kiadott közleménye szerint S. Ábel házi készítésű bombával kísérletezett, és sikerült előállítania egy „megbízhatatlansága és veszélyessége miatt még engedéllyel sem előállítható" robbanószert. Az elkészült bomba a detonáció után 3-5 méter sugarú körben okozott volna súlyos, maradandó sérüléseket, de a pusztító hatást repeszekkel még tovább lehetett volna növelni, állította a törvényszék.

A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette miatt indított ügyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály munkatársai a napokban befejezték és a keletkezett ügyiratot vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészség részére.

S. Ábel joghallgató neve 2010-ben jelent meg az országos sajtóban. Kiderült róla, hogy verseket ír a külföldi iskolai lövöldözések hatására, amelyekben arra is utal, megölne 22 embert, hogy aztán magával is végezzen. Emiatt a Kúria 2015-ben két és fél év letöltendő börtönre ítélte emberölés előkészítése miatt, de ezt az ítéletet az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítette, mert meghozatalában egy olyan bíró is közreműködött, aki az ügy egy korábbi szakaszában vizsgálóbíróként járt el, ami összeférhetetlen.

S. Ábel 2013-ban bement a Móricz Zsigmond körtéren a McDonald’sba, és fegyverével többször belelőtt a mennyezetbe. Ezért négy és fél évre ítélték. A rendőrség később rablás gyanújával is nyomozott, mivel S. Ábel és egy barátja között olyan beszélgetés zajlott, amiből a hatóságok szerint arra lehetett következtetni, hogy a férfi prostituáltak kirablását tervezte, de ez a gyanúsítások között végül nem szerepelt.

A robbanóanyagokkal kapcsolatos ügyben tavaly ügyvédei azzal védekeztek, hogy S. Ábel senkinek sem akart ártani, a robbanószer csupán hanghatást okozhatott volna.