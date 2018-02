Egy év totálisan értelmetlen harc után leszedték Dózsa László nevét az óriásplakátról

Nem várt drámai fordulat a 14 és fél hónapja húzódó terrorházas őrületben: mint azt a 444 egy olvasói levél alapján megírta, eltűnt Dózsa László neve arról a Nagy Lajos király úti óriásplakátról, falfestményről, ami a sokmilliárdos 1956-os megemlékezések közül a leginkább borzolta a kedélyeket. Nem foglalnánk össze a végtelen történetet, a hosszú űrutazásról vagy remetelétből visszatérő olvasóink kedvéért ugye a magyar társadalomnak arról az egzisztenciális alapproblémájáról van szó, hogy ki szerepel kissrácként kalasnyikovval az 56-os képen, amit Schmidt Máriáék a „pesti srác” megjelenítésére választottak ki.

Bár egészen hamar kiderült, hogy a Terror Háza azonosításával alapvető bajok vannak, már a kép eredeti megjelenésekor is Pruck Pál szerepelt a Life képaláírásában, akit aztán szakértők is egyértelműen beazonosították, a Terror Háza igazgatónője csak azért is ragaszkodott az ő verziójához. Főleg, hogy Pruck szerinte nem felelt meg az 56-tal kapcsolatos magas erkölcsi és ideológiai elvárásoknak. Ezért inkább ragaszkodott az önjelölt 56-ős hősi halott (és hősi feltámadott) Dózsa Lászlóhoz, annak ellenére, hogy, hm, bizonyos kételyek merültek fel, a színész szavahihetőségét illetően.

Mivel Pruck családja szerint a Terror Háza vezetői nyilatkozataikban megsértették Pruck Pál emlékét, az ügy már bíróságon van, ami abból a szempontból feltétlenül örvendetes, hogy remek részletek derülnek ki a Terror Háza belső viszonyairól és szervezeti kultúrájáról.

Schmidt Mária korábban azt ígérte, ha kiderül, hogy tényleg nem Dózsa van a fotón, majd bocsánatot kér, és kijavítják. Ennek ellenére idáig ragaszkodtak a saját, egyre tarthatatlanabb verziójukhoz, arra fókuszáltak, hogy ha hiba is volt, ki a hibás (az egészen biztos, hogy nem Schmidt Mária), és október 23-i nagybeszédében mindezek után még Orbán Viktor is kiállt Dózsa László mellett.

Ezek után kicsit meglepő, hogy Dózsa László mégsem teljesen érinthetetlen. Vagy legalábbis a neve, az ugyanis szép csöndben eltűnt az óriásplakátról. Alul a Pruck Pál felirat ugyan kézműves termék, de fent a hivatalos felirat a jelek szerint akkurátusan el van tüntetve, és valószínűleg nem gerilla ipari alpinisták végeztek vele. A pesti srác mostantól újra névtelen hős – a per persze ettől függetlenül folytatódik, és tudomásunk szerint főigazgatói-kormánybiztosi bocsánatkérésre sem került sor a mai napig.