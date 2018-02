Még hétfőn is élvezhetjük a napsütést, aztán jönnek az esők és a hideg

A Kárpát-medencébe átmenetileg szárazabb levegő érkezik, ezért sok lesz a napsütés, hétfő délutántól viszont egy mediterrán ciklon közelíti meg az országot. Emiatt ismét többfelé valószínű havas eső, hó, az Alföldön pedig eső. A hétvégén lehűlés is várható: néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet.

Hétfőn szinte mindenütt napsütéssel kezdődik a nap, délutántól viszont dél felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. Csapadékra hétfő estig nem kell számítani, később viszont egyre többfelé valószínű havas eső és hó, az Alföldön eső. Az északkeleti szelet több helyen kísérik élénk lökések. Nappal 3 és 7 fok lesz lesz a hőmérséklet, éjszaka -3 és -7 fok között alakul, de a vastagabb hóval borított, szélvédett tájakon néhány fokkal hidegebb idő is valószínű.

Kedden és szerdán borult lesz az ég. Többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Szerdán is többfelé várható csapadék; a Dunántúl nagyobb részén havazás, másutt havas eső, eső is. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik.

Csütörtökön és pénteken is többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Pénteken többfelé megerősödik a szél. Csütörtökön a minimumhőmérséklet mínusz 4 és 0, pénteken mínusz 5 és 0 fok között valószínű. A maximumok -1 és 5 fok között alakulnak.

Szombaton több helyen kisüt a nap, csapadék nem valószínű, de még ekkor is megélénkül, az ország északkeleti harmadában megerősödhet a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 4, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap is megerősödik, északkeleten viharossá is fokozódhat a szél. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet -13 és -8, a legmagasabb hőmérséklet -6 és -1 fok között valószínű.