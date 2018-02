Molinóval, akcióval várják az évértékelő Orbánt

Orbán Viktor 1999 óta - miniszterelnökként vagy egyszerűen Fidesz-elnökként - minden évben nyilvánosan összegzi a mögötte és előtte álló időszakot.

Ezeknek az amerikai mintára rendezett úgynevezett évértékelő beszédeknek pedig a legnagyobb hatása a kampányban szokott lenni. Hiszen ekkor még izgalmasabb, hogy Orbán mit árul el az elkövetkező időszakot illető terveiről.

A miniszterelnök ezúttal ma 3 órakor a Várkert Bazárban mondja el évértékelőjét, amely - természetesen nem véletlenül - egybeesik a választási kampány nyitányával, illetve a parlamenti ülésszak kezdetét egy nappal előzi meg.

Miről beszél Orbán?

Ezt természetesen csak a miniszterelnök és a stábja tudhatja. Néhány támpontunk azonban van az elmúlt napok hetek nyilatkozatai alapján, illetve a korábbi évértékelők sémáit ismerve.

Orbán évértékelőinek van két nélkülözhetetlen eleme. Az egyik az elmúlt időszak politikai értékelése, amely ezúttal is várhatóan a kormány pénzügyi-gazdasági-politikai eredményeiről fog szólni. Itt ne várjunk sok önkritikát, annál több öntömjénezést a kormányfőtől.

A másik állandó elem, hogy hogy látja Orbán az elkövetkező időszak főbb politikai kérdéseit, problémáit. Ezek pedig várhatóan a következők lesznek: a bevándorlás problémája, Brüsszel és persze Soros György.

A Fidesz-frakcióülésen zárt ajtók mögött így fogalmazott Orbán: "külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének Magyarországon, a kormány viszont nem zsarolható, függetlenek vagyunk". Ezt az ilyen ügyekben megbízható kormányközeli Magyar Idők idézte. Orbán nyilván ezt a gondolatot fogja kibontani az évértékelőjében.

Miről nem beszél Orbán?

Orbán évértékelőiben nemcsak azt érdemes nézni, miről beszél, hanem azt is, hogy miről nem. Az utóbbi években például rendkívül kevés szót vesztegetett a hazai ellenzékre. Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor nevét ki se ejtette. Pár éve Simicska Lajos is Orbán ellenfele lett, a kormányfő őt sem nevezi meg, a vele való konfliktusra várhatóan most sem fog utalni.

Érdemes lesz figyelni arra, hogy Orbán ezúttal mit mond a hazai ellenzékről, az esélyeikről. Hiszen szűk két hónap múlva választások lesznek, amelyek legnagyobb esélyese a Fidesz a kutatások szerint. Ám az ellenzéki erők esetleges összefogása azért okoz némi fejfájást a Fideszben.

Várják tiltakozók Orbánt?

Orbánt az elmúlt időszakban az Együtt politikusai sípokkal, kereplőkkel várták, a miniszterelnök kapott tehát némi füttyszót. Az Együtt most is megjelenik a helyszínen, a párt "látványos akciót ígért". Ebből arra következtethetünk, hogy a füttyszó most elmarad.

Egy kevésbé ismert szervezet is jelezte, hogy tiltakozni fog. Az Európai Alternatíva Párt, amelyet külföldön, főként nyugaton élő magyarok alapítottak, azt ígéri: "Váltsuk le a korrupciót!" feliratú molinót fog kifüggeszteni a hídra.

Még egy elmaradhatatlan elem az évértékelőkről: a lezárások. Az autósok számítsanak arra, hogy vasárnap 8 órától 19 óráig lezárják az I. kerületi Lánchíd utcát, Ybl Miklós teret és Apród utcát.

Nyitókép: Orbán Viktor a 2017-es évértékelő beszédén (Huszti István/Index)