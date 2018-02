Nem olyan távoli jövőről beszélünk, még a saját szemünkkel láthatjuk, hogy milyen irányt vesznek az események, nem beszélve a gyerekeinkről, unokáinkról.

Nyugat- és Közép-Európa egyre inkább különbözni fog egymástól. Nyugaton a keresztény kultúrájú népesség fogy, iszlamizálódnak a nagyvárosok, nincs olyan politikai erő, amely visszafordítaná a folyamatokat. Hogy ez Soros vagy az egykor gyarmatosító Nyugat miatt van, azt nem tudja, de mindegy is. Az iszlám így a jövőben nemcsak dél, hanem nyugat felől is kopogtat. Délről nézve mi vagyunk a latin kereszténység utolsó országa, stabilon állunk a lábunkon, ráadásul az ortodox kereszténység is derekasan harcol, elismerés Szerbiának, Romániának, Bulgáriának.

A veszélyt a brüsszeli, párizsi, berlini politikusok jelentik, azt akarják, mi is fogadjunk be migránsokat, és legyünk kevert népességűek.