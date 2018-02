Termelési beszéd volt, hazugságbeszéd volt, egy másik Magyarországról szólt Orbán

Feltűnően sokat foglalkozott Orbán Viktor a 20. évértékelőjén az ellenzékkel. Sorra vette, miért látja reménytelennek az ellenzéki pártok helyzetét. Itt vannak az ellenzéki pártok reakciói. De ne felejtsük ki a KDNP-t se.

MSZP-Párbeszéd: Hazugságbeszéd volt

"Ez egy közepes méretű szocialista nagyvállalat igazgatójának a termelési beszéde volt néhány hamis, álságos illúzióval megspékelve" - mondta Molnár Gyula , az MSZP elnöke. Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje h azugságbeszédként jellemezte a kormányfő évértékelőjét, és azt mondta: "soha még ilyen nyolc évet Magyarországnak". A Párbeszéd társelnöke szerint a Fidesznek nem Magyarország, hanem a magyar emberek pénze az első. Ha valóban Magyarország sorsa lenne fontos a kormánynak, akkor Orbán Viktor számba vette volna, hogy az elmúlt nyolc évben hova jutott az ország gazdasága, oktatása és egészségügye - ezeket a területeket ugyanis siralmas adatok jellemzik. Karácsony Gergely ismét felszólította Orbán Viktort, hogy ne bújjon el a vita elől.

LMP: Egy másik Magyarországról szóló beszéd volt

Orbán Viktor évértékelője egy másik Magyarországról szólt, írta Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje a Facebookon. Szél szerint a beszéd egy olyan Magyarországról szólt, ahol a legfontosabb kérdés, vajon megmarad-e egy olyan kerítés, amit senki sem akar lebontani, és ahol a kormány "megmentette a devizahiteleseket". Mindezt úgy mondja a miniszterelnök, hogy ma is több tízezer család retteg a kilakoltatástól. "Orbán Viktor szerint aki ma többet dolgozik, az többet is keres, ezzel szemben a valóságban a magyar emberek egyre többet dolgoznak és egyre kevesebbet keresnek". Magyarországon a valóság harcol a propagandával, Orbán Viktor a problémákat nem megoldani, hanem letagadni akarja, írta Szél Bernadett. "Nincs két Magyarország, egy Magyarország van", Szél Bernadett szerint azonnali, radikális béremelésre van szükség, mert ha ez elmarad, és nem épít Orbán Viktor a nyugati határra is egy kerítést, lassan kiürül az ország.

Jobbik: Orbán Viktor strómanjainak sikeréről szóló beszéd volt

A miniszterelnök évértékelője szerint az elmúlt nyolc év sikeres volt, a Jobbik szerint viszont csak a saját nyolc évére gondolhatott, hiszen strómanjai soha nem látott vagyonokkal lettek gazdagabbak, véli a Jobbik a kormányfő beszédéről. Magyarországnak ezzel szemben csak 20 ezer gazdag és 2300 szegény migráns jutott. "Előbbieket pénzért, utóbbiakat titokban engedte be Orbán Viktor. Ez valóban veszélyes." A Jobbik közleménye szerint az is veszélyes, hogy a magyar kormányfő maffiózókat megszégyenítő módon fosztja ki az országot, ahogy arra az Elios-botrány rávilágít. Ennek eredményeként ma már minden harmadik magyar kénytelen súlyos nélkülözésben élni, lepusztított kórházak, agyonadóztatott vállalkozások, elszegényedő nyugdíjasok, cserbenhagyott devizások között. „Ez az Orbán-kormány valódi eredménye: félelemkeltés, korrupció, eltitkolt migránsok, út szélén hagyott magyarok, elvándorolt fiatalok.” A közlemény ezzel zárul: „Miniszterelnök úr! Április 8-án egy ország fog erről véleményt mondani. Az lesz az igaz évértékelés. Ma még a nép hallgatja az Ön hazugságát, hamarosan Ön fogja a nép igazságát, amely a Jobbikot kormányra, Önt pedig az eszét vesztett diktátorok méltó helyére, börtönbe fogja juttatni”.

KDNP: Felelős államférfi beszéde volt

Amíg az ellenzék pozícióharcot vív és gyűlölködik, addig a miniszterelnök felelős államférfiként szólt évértékelő beszédében az ország jelenéről és jövőjéről, pontos áttekintést nyújtva az elmúlt nyolc esztendő eredményeiről, olvasható a KDNP közleményében. A Fidesz testvérpártja szerint Orbánnak "megmutatkozott lényeglátása a helyzetértékelésben, határozottsága a feladatok kijelölésében". "Legyünk büszkék közös sikereinkre és mondjuk ki bátran: a polgári-keresztény kormányzás többet ért el Magyarország számára, mint amiben reménykedhettünk". A KDNP osztjuk a miniszterelnök migrációs kérdésben kifejtett álláspontját: "hazánk biztonságának fenntartása és keresztény kultúránk megőrzése nem kerülhet veszélybe".