Kövér László javaslatát az MSZP-Jobbik-LMP is támogatja

Az áprilisi választások előtt utoljára ül össze a parlament hétfőn és kedden. Rendkívüli ülések persze még lehetnek, az ellenzéki tervek között szerepel is egy-egy vitanap kezdeményezése, de a rendes ülésszak két nap alatt lezárul.

A parlamenti ülésszak a választási kampányokban hagyományosan rövidek. A képviselők jobbára csak akkor ülnek össze, ha valami halaszthatatlan tárgyalni- vagy megszavaznivalójuk van.

Ezúttal a legfőbb indok a kormány Stop Soros törvényjavaslata, amelynek különlegessége, hogy szavazni róla csak az új parlament fog. Most lefolytatják az általános vitát, a következő parlament pedig eldöntheti, mi lesz a törvényjavaslat sorsa.

Mivel kétharmados részei is vannak (a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani kell), a Fidesznek nyilván az az érdeke, hogy ezzel is tétet adjon a választásnak. Ez viszont kétélű fegyver, hiszen az ellenzék is pont ezzel mozgósíthatja a híveit.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda által beterjesztett csomag három előterjesztésből áll, ezek a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről, az idegenrendészeti távol tartásról, valamint a bevándorlási finanszírozási illetékről szólnak. Itt szedtük ízekre, és elég zavarosnak találtuk.

Orbán felszólal?

A Stop Sorost kedden tárgyalják, ám előtte hétfőn is számíthatunk politikai vitákra. Nagy kérdés, Orbán Viktor jelentkezik-e napirend előtt felszólalásra.

A miniszterelnök vasárnap tartotta az évértékelőjét, ám szokása, hogy ezután a parlamentnek is tart egy rövid összegzést. Erre pedig az ellenzéki frakcióvezetők rögtön reagálhatnak. Mivel Orbán az évértékelőjén feltűnően sokat szidta az ellenzéki pártokat, várható, hogy ezt szemtől szemben is megteszi.

A napirend előttiek után természetesen következnek az interpellációk és a kérdések. Itt is kérdés, Orbán bemegy-e az azonnali kérdések órájára válaszolni néhány csipkelődő ellenzéki kérdésre.

Kövér javaslatáról nagy a konszenzus

Kedden várhatóan döntést hoz a Ház Szél Bernadett és Hadházy Ákos LMP-s társelnökök fegyelmi ügyéről, akik Németh Szilárd fideszes képviselő felszólalása alatt éltek "nem engedélyezett szemléltetéssel". Vagyis felmutatták egy papírlapon, hogy hazudik. A képviselők határozatot hoznak a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről. A javaslat célja a területrendezés megújítása, az országos, valamint a budapesti agglomerációs és a balatoni kiemelt üdülőövezet területrendezésének új tervezése.

A legpikánsabb döntés azonban Kövér László fideszes házelnök javaslatáról lehet (egyelőre nem látni a napirendben, hogy ezt a héten megszavazzák). Kövér a vallásszabadság napjává nyilvánítaná január 13-át, annak évfordulóját, amikor az erdélyi országgyűlés 1568-ban elfogadta a tordai vallásügyi törvényt.

Az előterjesztés különlegessége, hogy azt Kövér ellenzéki politikusokkal közösen nyújtotta be. gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető mellett csatlakozott hozzá Hiller István (MSZP), Szávay István (Jobbik) és Ikotity István (LMP) is.

A vallásszabadság napja természetesen egy pártpolitikán felül álló téma, mégis érdekes, hogy a választási kampány kellős közepén az MSZP, a Jobbik és az LMP Kövér László javaslatát támogatja.

Borítókép: Ajpek Orsi / Index.