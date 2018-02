Németh Szilárd: Veszélyben a magyar gasztronómia

Német Szilárdnak úgy látszik agyára ment a körmöspacalból a kollagén, ugyanis a Fidesz alenöke szerint a migráció miatt most a magyar gasztronómia van épp veszélyben. Elméletét azzal próbálja alátámasztani, hogy összehasonlítja, hogy hány lacikonyha, és hány gyrosos van, ezt pedig egy nehezen értelmezhető gondolattal vezeti fel:

"Nem a magyar gasztronómia kerül veszélybe, hanem magyar emberek közbiztonsága. A magyar kultúránk. A magyar kultúrának a része a magyar gasztronómia is."

Mivel lacikonyhából kevesebb, gyrososból pedig több van, ezért már most veszélyben a magyar gasztronómia, még be se kell települnie senkinek, és nem kell azt se megvárni, hogy "ők lesznek többen". Tovább bonyolítva a kulináris káoszt, a gyrosszal és a kebabbal egy kalap alá kerül a McDonald's is (ejtsd: Mekdánölc).

Később elmesél egy viccet, amiben kamuarabul halandzsázik, és aminek a csattanója perdöntő bizonyíték arra, hogy "persze, hogy veszélybe kerül".



Németh Szilárdot utána megkérdezték, hogy mit gondol arról, amit Fazekas Sándor miniszter egy csepeli fórumon mondott, hogy rovarokat kell enni, ha jönnek a bevándorlók, amire Németh Szilárd válasz helyett inkább azt mondta, hogy Fazekas nem mondott ilyet.

Fazekas Sándor a csepeli gazdafórumon alakított nagyot, ahol az oknyomozás nagymestere azt is kiderítette, hogy Hollywoodban ugyanabba a demokrata párti körbe tartozó színészek fektettek a "rovarbizniszbe", akik Soros Györgyhöz is köthetőek. Ezzel is meg akarnak ágyazni annak, hogy akik olyan országokból jönnek, ahol fogyasztanak rovarokat, itt is komfortosan érezzék magukat, mielőtt szokásukat ráerőltetik az addigra már kisebbségben lévő magyarságra. Részletes beszámolónkat az eseményről itt olvashatják.