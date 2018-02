A régióból a magyarok jutottak be legtöbben Oxfordba és Cambridge-be

Ausztria, Csehország, Lengyelország, Románia és Szlovákia közül az elmúlt három évben Magyarországon volt a legmagasabb a bejutási arány Oxfordba és Cambridge-be, derül ki a tehetséggondozással foglalkozó budapesti Milestone Intézet összesítéséből. Az intézet a 2015-ös felvételi számokat az egyetemek honlapján elérhető adatok alapján dolgozta fel, a 2016-os és 2017-es adatokat pedig az egyetemekhez eljuttatott kérdőíveken szerezte be.

2015 és 2017 között a magyar jelentkezők 26 százaléka, azaz 137 diák nyert felvételt a világrangsor első két helyén álló brit felsőoktatási intézménybe. A felvett magyar diákok száma annyi, mint ahányan ez idő alatt összesen bejutottak Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából.

Megnézték azt is, mennyi az egyes országokban az egy főre jutó sikeres oxfordi és cambridge-i felvételik száma. Egymillió magyarra 14,09 sikeres felvételi jut, míg ez a szám Romániában 11,89, Lengyelországban 7,12, Szlovákiában 6,79, Ausztriában 5,15, Csehországban pedig 5,08.

A két neves egyetemre 2015-2017 között felvett magyar diákok 48 százaléka részt vett a Milestone oktatási programjában. Az idei oxfordi és cambridge-i felvételiken a Milestone jelentkezőinek 45 százalékát, 33 diákot vettek fel. Ők szeptembertől kezdhetik meg tanulmányaikat Angliában.

9-9 diák jutott be a matematikai, a társadalom- és a természettudományos diszciplínák alá tartozó szakokra

az intézet 6 tanulója művészeti és bölcsészettudományi szakokról kapott ajánlatot

különösen nehéz bekerülni az Oxfordi Egyetem filozófia, politika és közgazdaságtan szakára, ide 2016-ban a jelentkezők mindössze 14 százalékát vették fel. Idén ide is sikerült bejutnia egy magyar diáknak

két magyar diák Cambridge-ben folytathat orvosi tanulmányokat, ahová a bejutási arány tavaly 22 százalék volt.

Ez a magyar pedagógusok és középiskolák sikere is, mondta Greskovits György, a Milestone Intézet társalapítója és oktatási programvezetője. Az idén felvettek 42 százaléka, 14 diák a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumba jár, de figyelemreméltó, hogy a felvételt nyert diákok egyharmada nem a tíz legjobb közé rangsorolt hazai gimnáziumból került ki. 45 százalékuk ráadásul olyan szakra jutott be, amelyet a magyar oktatásban nem, vagy rendkívül kis óraszámban tanítanak.

Greskovits szerint a magyar oktatásban megvannak a lehetőségek arra, hogy még a mostaninál is komolyabb eredmények szülessenek. Az intézet programvezetője szerint a közoktatás strukturális problémáinak megoldásához a meglévő szellemi műhelyekre, értékteremtő hagyományokra és a sikereket felmutató tanárok szaktudására kell építeni. Ezeket kell ötvözni jól működő nemzetközi módszerekkel és gyakorlatokkal.

A 2010-ben alapított budapesti Milestone Intézet saját oktatási programmal segíti a diákokat, hogy a közoktatásban szerzett ismereteiket nemzetközileg is versenyképes tudássá alakítsák, és esélyük legyen bejutni a világ legjobb, angolszász rendszerű oktatási intézményeibe. Ehhez egy személyre szabott, négyéves mentorprogramot folytat, amelyre felvételivel lehet bekerülni. A diákok legkorábban a középiskola 9. évfolyamán csatlakozhatnak a programhoz, de be lehet lépni a 10-12 évfolyamban is.

A kizárólag angol nyelven zajló oktatási programot a diákok középiskolai tanulmányaik mellett végzik, amelynek során rendszeresen kapcsolatot tartanak mentorukkal és a többi diákkal. Az intézetben jelenleg 73 középiskola 325 diákja tanul. 63 százalékuk budapesti, 37 százalékuk vidéki. A hízelgő bejutási arányszámok ellenére az intézmény nem a világ nagy egyetemeinek felvételi előkészítőjeként működik. Elsődleges célja, hogy felkészítse a diákokat a kritikus és interdiszciplináris gondolkodásra, és lehetőséget adjon nekik az őket érdeklő témákban való elmélyedésre az intézetben oktatott 125 tudományos modulon keresztül.

Az éves tandíj 550 ezer forint, de az intézet hétféle ösztöndíjat kínál. Alapelv ugyanis, hogy ez az összeg senkit ne zárjon el a tanulás lehetőségétől. A Milestone-ban a szociális ösztöndíjjal tanuló diákok egyharmadának családjában az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 70 ezer forint. 2017 végén roma diákoknak is indítottak tehetséggondozó programot, amely főként az angol nyelvre és a készségfejlesztésre fókuszál.