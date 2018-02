6,5 évet kapott a vásárhelyi férfi a karambolos öngyilkossági kísérletért

Hat év hat hónap börtönre súlyosította a Szegedi Ítélőtábla annak a hódmezővásárhelyi férfinek a büntetését, aki öngyilkossági szándékkal, fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti baloldali sávba azért, hogy a szemből érkező sértett kocsijával frontálisan ütközzön - közölte a szegedi bíróság. Az akár halálos következménnyel is járható ütközés elmaradása kizárólag a sértett lélekjelenlétének és ütközést elhárító manőverének köszönhető.

Emberölés kísérlete, rongálás és ittas vezetés miatt mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2017. február 9-én B. B. vádlottat, ekkor a bíróság 5 év börtönre, 5 év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú közúti vezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, ahol az ügyészi indítványt elfogadva súlyosítottak a vádlott büntetésén. A jogerős ítélet szerint 6 év 6 hónap börtön lett a szabadságvesztés mértéke, míg az I. fokon kiszabott 5 év közügyektől eltiltás és végleges hatályú közúti vezetéstől eltiltás büntetés nem változott.

Az ítélet indoklásában elhangzott: a vádlott úgy akart öngyilkos lenni, hogy teljesen közömbös volt az iránt, ezzel akár több ember halálát is okozhatja. Ezért a Szegedi Ítélőtábla úgy látta, hogy – tekintettel az ügy összes körülményére – a törvényi minimumban I. fokon kiszabott 5 év börtön kirívóan enyhe büntetés, súlyosítása mindenképp indokolt. A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

A vádlott feleségétől 2013-ban történt válása után, mivel a válásból adódó pszichés problémáit nem tudta megfelelően kezelni, nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ezzel együtt az idegrendszerére ható gyógyszereket is szedett be. 2013 második felétől a vádlott többször követett el öngyilkossági kísérletet, amikről minden alkalommal értesítette hozzátartozóit, akik emiatt a rendőrségtől kértek segítséget.

A vádlott öngyilkossági kísérletei miatt 2014 márciusa és 2015 februárja között hatszor is rendőri intézkedésre került sor, amikor a vádlottat mentőorvosi ellátásban is kellett részesíteni 2015. március 3-án a kora délutáni órákban a vádlott Hódmezővásárhelyen, az által működtetett boltban meg nem határozható mennyiségű alkoholt fogyasztott, eközben bevett legalább 10 szem nyugtatót is. Eközben volt feleségét és volt élettársát is értesítette SMS-eket küldve öngyilkossági szándékáról. Volt felesége ez alapján bejelentést tett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén 15:30 órakor.A vádlott 15 óra körül – pontosabban nem meghatározható időben – beült autójába. Először hazament, majd az M47-es úton Székkutas felé indult. Ugyanekkor V. V. sértett az általa vezetett kocsival érkezett Székkutas felől Hódmezővásárhely felé.

A vádlott 80-85 kilométeres sebességgel haladt egy egyenes vonalvezetésű, jól belátható útszakaszon, amikor hirtelen öngyilkossági szándékkal, váratlan balra kormányzással, fékezés nélkül áttért a menetirány szerinte baloldali sávba azért, hogy a szemből érkező sértett kocsijával frontálisan ütközzön. A sértett, látva a szemből jövő autó manőverét, igyekezett autóját lefékezni, és jobba kormányozni azért, hogy az ütközést elkerüljék, de ez nem sikerült teljesen. A két kocsi bal oldali részei ütköztek, mindkét autó megroncsolódott. A vádlott az ütközéskor nem sérült meg, míg a sértett 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el. Az akár halálos következménnyel is járható ütközés kizárólag a sértett lélekjelenléte és ütközést elhárító manővere következtében maradt el - írja a bírósági közlemény.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.